Esbjerg-erhvervsfolk afhænder udlejningseventyr i millionhandel

Jesper og Jette Selvejer fortsætter uændret med Admiral Strand Feriehuse, efter at de sammen med ejendomsudvikler Micheal Braa Nielsen har solgt deres udlejningseventyr til DanCenter i en stor millionhandel.

Esbjerg: Da den esbjergensiske erhvervsmand Jesper Selvejer omkring årtusindskiftet kvittede sit job i et sommerhusudlejningsbureau i Henne og overvejede at supplere drømmen som selvstændig med natarbejde på dyrefoderfabrikken Arovit kunne ingen vide, at han og kompagnonen, ejendomsudvikler Michael Braa Nielsen, mange år senere skulle indgå en stor millionhandel i Hamborg med nogle af de tungeste drenge i branchen med forbindelse til den tyske mediekonge Axel Springer, manden bag udgivelser som Bild, Die Welt og Hamburger Abendblatt. Ikke desto mindre har de to kompagnoner og venner sammen med en tredje medejer, Jette Selvejer, netop solgt deres udlejningsbureau Admiral Strand Feriehuse til DanCenter-kæden, som via selskabet Leisure Group ultimativt er ejer af Axel Springer-koncernen. Med i handlen tæller cirka 700 feriehuse og kontorer i Lønne, Henne, Blåvand, Blokhus og på Fanø med omkring 30 ansatte, og handlen betyder, at DanCenter under paraplyen af de tre brands - DanCenter, Danland og Admiral Strand - nu tilsammen kommer til at udleje cirka 8.200 feriehuse og ferielejligheder i Danmark.

Tættere på tysk marked Efter overtagelsen kommer Admiral Stand Feriehuse nu endnu tættere på det tyske marked, hvor DanCenter i forvejen er godt positioneret. Admiral Strand Feriehuse vil drage fordel af det salgs- og distributionsnetværk, som DanCenter er besiddelse af i Tyskland.

Dedikerede ejere Men det har også krævet benhårdt arbejde at komme dertil. Da Jesper Selvejer begyndte fra bunden under navnet Vestkystens Feriehusudlejning, havde han ingen udlejningshuse og ingen kunder. Han fik kontor hos Michael Braa Nielsen, der dengang ejede og drev sin Nybolig-forretning fra Nørre Nebel, og med finansiel støtte fra vennen solgte Jesper Selvejer sommerhuse ved siden af feriehusudlejningen, og først omkring 2007 gik han all in på udlejningsgeschäften, som samtidig havde ændret navn til Admiral Strand Feriehuse. Når Michael Braa Nielsen skal give et bud på, hvorfor Admiral Strand Feriehuse er blevet en kæmpe succes, er han helt klar i mælet: - Jesper og Jette er en succes, fordi de i den grad har dedikeret deres arbejde efter sommerhusejernes og lejernes behov. Allerede fra starten havde de et meget højt serviceniveau med obligatorisk rengøring, og de samme lejere kommer igen og igen, forklarer Michael Braa Nielsen, der inden salget til DanCenter ejede 20 procent af Admiral Strand Feriehuse, mens Jesper Selvejer og Jette Selvejer hver havde 40 procent.