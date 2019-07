Skjern leverer 11 UTV´er til Beredskabsstyrelsen

Skjern: Torsdag kunne Import og Produktansvarlige for Polaris, Preben Smed, levere 11 Polaris Ranger 1000 cc. med 82 HK på vegne af Skjern Maskinforretning, og så endda samme dag ,som han fejrer 25-års jubilæum på adressen i Skjern.

For mange er en ATV/UTV bare et sjovt legetøj, men med 4-hjulstræk og evnen til at køre i vand, kan den komme til hvor de fleste andre køretøjer må give op. Derfor indgår køretøjerne i dag som et praktisk redskab i den daglige drift hos blandt andet både landbrug, militær og Beredskabsstyrelsen.

I forbindelse med forsvarsforliget, indgået i januar 2018, fik Beredskabsstyrelsen tilført ekstra personel og materiel for blandt andet at imødegå voldsomt vejr.

Lennart Sørensen, Sektionschef hos Beredskabsstyrelsen, stod for at hente de 11 UTV'er i Skjern, og han fortæller at styrelsen er glade for Polaris-maskinens lave totalvægt. Derudover kan Polaris tilbyde den højeste yde- og lasteevne.

UTV'erne blandt andet vil blive indsat ved hedebrande, hvor Beredskabsstyrelsen med varmesøgende droner kan spotte brand som ligger og ulmer under overfladen. Dronen indberetter GPS-koordinater, som UTV'en kan navigere efter og med ladet fuld af brandhæmmende aggregat, kan indsatsen således målrettes.

Hos Skjern Maskinforretning er der stort fokus på at tilpasse maskinerne til kundernes individuelle behov. Derfor har det også været muligt at indfri alle Beredskabsstyrelsens ønsker om specialopbygning - heriblandt gult/blåt blitzlys og varmeanlæg, fortæller Kaj Pedersen, indehaver af Skjern Maskinforretning.

Polaris er verdens førende producent af off-road køretøjer og forsyner blandt andet det amerikanske, svenske, norske og danske militær med køretøjer. Kunderne vælger en Polaris, fordi den har lang levetid, holder værdien godt og er let at servicere med dag-til-dag levering af gængse reservedele. De fleste Polaris ATV'er og UTV'er kan indregistreres som traktor skovlandbrug-gartneri eller traktor godstransport.