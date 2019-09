Luftig succes vil udvide forretningen

Han er selv uddannet pilot og ser som virksomhedsleder sin styrke i det innovative, og et af de næste skridt i Sun Air, der i alle årene har givet overskud, vil være at oprette en innovationsafdeling, så man kan fremtidssikres.

Sun-Air of Scandinavia A/S har været franchisetager hos British Airways siden 1996 og er sammen med et sydafrikansk selskab det eneste tilbage på den front, og det tager Kristoffer Sundberg som et udtryk for, at Sun-Air leverer et kvalitetsprodukt. Og så skal selskabet bare blive bedre til at reklamere for det, de er så gode til.

Kristoffer Sundberg overtog i december 2017 direktørstolen efter sin far, Niels Sundberg, der grundlagde Sun-Air for 41 år siden. Nu står der Sun-Air Aviation Group ved indgangen til hovedsædet på Cumulusvej, og Kristoffer Sundberg er klar til at satse på flere paletter, som han udtrykker det.

BILLUND: Det burde ikke være nødvendigt at have flere ben at stå på, når man lever af luftfart. Men i disse for vores klode så omskiftelige tider, kan positivt hurtigt blive til negativt, og derfor er Kristoffer Sundberg stille og roligt i gang med at få flere støtteben i familiefirmaet Sun-Air i Billund.

Sun-Air of Scandinavia A/S hævede både omsætningen og overskuddet i 2018. Overskuddet var på 5,2 millioner kroner efter skat mod 2,9 millioner kroner året før. Omsætningen var på 465 millioner kroner mod 429 millioner kroner forrige år. Det satses på en omsætningsforøgelse i år, så man passerer en halv milliard kroner.Sun-Air ledes i dag af direktør Kristoffer Sundberg i samarbejde med en ledergruppe. Sun-Airs ejer og stifter Niels Sundberg er fortsat hovedaktionær og bestyrelsesformand. Læs mere om Sun-Air på www.sun-air.dk

Kristoffer Sundberg er meget beæret over, at Sun-Air er nomineret i hovedkonkurrencen i Entrepreneur Of The Year 2019. Foto: Carsten B. Grubach

Et Brexit uden nogen aftale har Sun-Air, undskyld det luftige udtryk, taget højde for. Det jyske luftfartsselskab har for en sikkerheds skyld søgt om driftstilladelse i England og må så afvente, hvilket udslag en britisk EU-udmeldelse vil give på passagertal og antal af opgaver.

- Vi skal være Ryanairs modpol. Vi skal aldrig gå over i den anden grøft, lyder det med eftertryk fra den unge direktør, der blandt sine kunder også har nogle af landets rigeste familier, som vi af diskretionshensyn her må undlade at nævne navnet på.

Kristoffer Sundberg, der blot er 35 år og således også har fremtiden foran sig, vil fortsætte med at indkøbe brugte fly og stadig satse på at flyve med forretningsfolk, som med Sun-Air skal have en førsteklasses oplevelse med gratis mad og gratis fast track i Billund Airport.

Sun-Air of Scandinavia A/S er nomineret til EY Entrepreneur Of The Year 2019 i hovedkonkurrencen. Kriterierne for at være med her er:

Nominerede til EY Entrepreneur Of The Year

Førerløse fly og robotter

Kristoffer Sundberg er meget beæret over at være nomineret i hovedkonkurrencen til EY Entrepreneur Of The Year 2019 på grund af Sun-Airs visionære tilgang til fremtiden. Kigger han fem år frem i tiden, ser han ikke kun øget aktivitet inden for ambulanceflyvning, men også en stigning i vip- og ad hoc-flyvning.

- Og der vil være en slags timeshare for fly, og man vil kunne lease fly. Flyene vil nok være lidt større end i dag, 50 passagerer passer bedst til os, men de vil nok være til 70-80 passagerer. Vi skal være omstillingsparate for at følge med, og man vil nok i højere grad servicere kunden og se på dennes individuelle behov. Det handler om well being, forklarer Kristoffer Sundberg og fortsætter:

- Om 100 år vil man blive serviceret af robotter. Stewardesserne vil tage sig af well being og taste ind, hvis de kan se, at kunden på 4B er tørstig og så bede robotten om at servere noget at drikke. Vi vil også opleve førerløse fly, måske som droner styret af folk på landjorden, og fly uden vinduer, så man i stedet på skærme kan vælge at se den by, man flyver hen over.

Fremtidsmusik, som formentlig heller ikke Kristoffer Sundberg vil opleve at høre. Men på hans egen lange bane kunne et samarbejde med et universitet bidrage til innovationen i Sun-Air Aviation Group, der trods luftbårne aktiviteter skal have flere ben at stå på.