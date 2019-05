Jyske virksomheder sidder tungt på Tyskland

SMV'erne eksporterede i 2017 for næsten 36 mia. kroner til Tyskland, og den tyske eksport udgør dermed næsten 19 procent af den samlede danske eksport produceret af SMV'er på lidt over 190 mia. kroner i 2017.

En stor del af kommunerne er kendetegnet ved at have E45 løbende i baghaven.

Aarhus følger efter på andenpladsen med 145 SMV'er og en samlet eksport til Tyskland på over 1,3 mia. kroner. København har ligesom Aarhus 145 SMV'er med aktiviteter på det tyske marked, og i alt eksporterede de for 1,28 mia. kroner i 2017.

Et klokkeklart signal

Listen sender et klokkeklart signal om, at de østjyske kommuner omkring E45 spiller en stor rolle i SMV-eksporten til Tyskland, og kigger man på tallene for de to østjyske business regioner, Business Region Aarhus og Trekantområdet er det tydeligt, at E45 er en livsnerve for eksporten.

Business Region Aarhus eksporterer mest til Tyskland med næsten 5,9 mia. kroner i SMV-eksport i 2017 fra 587 virksomheder. Aarhus, Favrskov, Skanderborg, Silkeborg, Viborg og Horsens placereret i Business Region Aarhus befinder sig på Top 20.

Region Hovedstaden havde i 2017 702 SMV'er med eksport til Tyskland. Sammenlagt eksporterede de for lidt over 5,4 mia. kroner, hvilket var 445 mio. kroner mindre end SMV'erne i Business Region Aarhus.

Trekantområdet består af de syv kommuner Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle, og SMV'erne i disse kommuner eksporterede for 4,3 mia. kroner i 2017 fra 357 virksomheder.