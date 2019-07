Efter konkurs: 'Festmester' har rejst sig igen trods turbulent år

Tredje generation i den store lokale Dueholms Vognmandsforretning ApS, Kim Dueholm (her med hustruen Jane), kendte Palle de Place fra barndommen. Han gik ind og overtog Festmesteren efter konkursen sidste år, ansatte Palle de Place og udnyttede synergieffekter mellem de to firmaer. Nu er Festmesteren ApS på vej op igen ? med overskud i regnskabet for hele 2018. Arkivfoto: Benny F. Nielsen

Fortjeneste vokset

Nu er regnskabet for det turbulente 2018 klar.

I tallene fra Erhvervsstyrelsen kan man læse, at det blev til et overskud før skat på beskedne 12.098 kroner i 2018 mod et endnu mindre plus på 3332 kroner i 2017.

Bruttofortjenesten, der er et udtryk for indtægter fratrukket blandt andet vareforbrug og produktionsomkostninger, landede på plus 187.539 kroner i 2018 mod minus 9375 kroner i 2017.