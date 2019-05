EU-profil vil puste sund fornuft ind i EU's omstridte persondataregler

GDPR: I knap et år har Slagter Theilgaard været i tvivl om, om han må hænge en bøfbestilling fra fru Jensen op på opslagstavlen i butikken i Esbjerg.

Det skyldes EU's omstridte persondatalov (GDPR), som har skabt bøvl og besvær i en lang række virksomheder og foreninger, siden den trådte i kraft den 25. maj sidste år. Forleden fik Slagter Theilgaard besøg af EU-parlamentarikeren Christel Schaldemose (S), som var med til at lave de regler, der i dag volder virksomheden problemer.

- Vi skal have sund fornuft ind i lovgivningen. Beskyttelsen af borgerne skal selvfølgelig være der, men man skal også kunne drive en forretning, lød det fra parlamentarikeren.

JydskeVestkysten fortalte i efteråret historien om, hvordan Slagter Theilgaard har svært ved at yde god kundeservice og samtidig overholde GDPR-reglerne. Reglerne er lavet for at beskytte EU-borgeres personlige oplysninger, når de bliver forvaltet både i det offentlige og hos private virksomheder, men Schaldemose erkender, at de medfører visse problemer.

Under besøget hos Slagter Theilgaard kom det blandt andet frem, at Fødevarekontrollen bruger i omegnen af 20 minutter i virksomhedsproduktionen under kontrollerne, og derefter mellem fire og seks timer på at gennemgå virksomhedens egenkontrol. Det skyldes blandt andet, at der skal tjekkes op på håndteringen af GDPR-reglerne. Derfor er det vigtigt for Slagter Theilgaard, at tingene er i orden, når fødevarekontrollen kommer på uanmeldt besøg.

- Med den høje bødetakst virker GDPR som et ukendt monster, siger Søren Theilgaard, der er tredje generation i slagterkæden og en del af ledelsen i den daglige drift. Han oplever, at GDPR-reglerne er uklare og derfor svære at leve op til.