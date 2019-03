Bedre arbejdsmiljø og højere effektivitet: Forskningsprojekt fra SDU er stor succes hos virksomheder

Et toårigt forskningsprojekt fra Syddansk Universitet i Kolding blev onsdag afsluttet efter et succesfuldt forløb. Projektet, der i praksis har udspillet sig hos flere danske virksomheder, har nemlig medført bedre arbejdsmiljø og større effektivitet.

- Alle virksomhederne har faktisk rykket sig. Nogle mere end andre. Men vi kan se, at det blandt andet har været med til at forbedre virksomhedernes leveringsevne, de er blevet hurtigere til at få nye produkter på markedet, og så har det også reduceret antallet af kundeklager, siger professor og projektleder Jan Stentoft, der sammen med to andre forskere fra Syddansk Universitet i Kolding står bag projektet.

Gennem dialog og samarbejde blandt ansatte i en virksomhed har projektet vist, at der kan opnås ikke bare bedre drift og større konkurrenceevne, men også bedre arbejdsmiljø. Og det er faktisk tilfældet for alle virksomheder, der har været en del af projektet fra start til slut. Heriblandt Bramming Plast-Industri A/S og Viking Life-Saving Equipment A/S fra Esbjerg.

Forskning: Et toårigt forskningsprojekt fra Syddansk Universitet har nået sin afslutning - og det med stor succes. Onsdag blev projektets resultater præsenteret for mere end 200 industrifolk på Syddansk Universitet i Kolding.

Ved at nedbryde siloerne mener vi, at man kan forbedre konkurrencekraften. Det gøres ved at få skabt et fælles sprog i en virksomhed, så salgsfolk taler i et sprog, som produktionsfolk kan forstå - og omvendt. Ellers skaber det splid og konflikter.

Brudt med silokultur

Ideen med projektet har været at bryde med den silokultur, som Jan Stentoft mener eksisterer i mange danske virksomheder.

I stedet for at tænke virksomheden som en helhed kan det nemlig ofte ske, at de ansatte kommer til at fokusere på kun at levere gode resultater i egen afdeling. Det kan for eksempel være, hvis salgsafdelingen kun tænker på salg og lover for meget, eller hvis produktionen helst vil holde sig til kun at producere en enkelt slags vare om dagen og derfor producerer for meget.

Dermed bliver de ansatte delt op i siloer, som de ikke kan arbejde på tværs af, fortæller Jan Stentoft.

- Ved at nedbryde siloerne mener vi, at man kan forbedre konkurrencekraften. Det gøres ved at få skabt et fælles sprog i en virksomhed, så salgsfolk taler i et sprog, som produktionsfolk kan forstå - og omvendt. Ellers skaber det splid og konflikter, siger han.

Derfor har projektets omdrejningspunkt været at lave nye arbejdsprocesser. Det er sket ved at oprette grupper bestående af medarbejdere fra forskellige afdelinger, der her har opsat fælles, fremtidige spilleregler og diskuteret virksomheden og dens udfordringer.