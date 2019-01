Ung målmand vender hjem: Målmandskabalen i EfB er faldet på plads

Målmandskabale: Da champagnepropperne sprang, og 2018 blev til 2019, var det stadig et åbent spørgsmål, hvem der skulle være reservemålmand i EfB i forårssæsonen. Jonas Jensen havde nemlig kontraktudløb, men da han ikke fik afskedsblomster ved efterårets sidste kamp mod FC Nordsjælland, blev der spekuleret i, at han måske alligevel ville få forlænget kontrakten.

Sådan blev det dog ikke. I stedet har EfB og sportschef Jimmi Nagel Jacobsen hentet Lasse Mikkelsen hjem fra Kolding IF, som han indgik en et-årig lejeaftale med i august. I aftalen var der dog en klausul, der gjorde, at EfB havde mulighed for at hente den 20-årige målmand hjem før tid, og den har man altså valgt at benytte sig af.

- Spilletiden lod vente på sig for Lasse i Kolding, men mod slutningen af efteråret stod han nogle gode kampe og fik de minutter, som vi havde håbet, han ville få gennem hele efteråret. Men vi vil gerne være så godt besat omkring keeperpositionen som muligt med tre gode keepere. Derfor har vi hentet ham hjem, siger Jimmi Nagel Jacobsen.

I EfB skal Lasse Mikkelsen sammen med U19-målmand Mads Kikkenborg puste Jeppe Højbjerg i nakken, der kort før nytår forlængede sin kontrakt med EfB frem til sommeren 2022. Netop Jeppe Højbjergs situation var en af grundene til, at der opstod lidt usikkerhed omkring målmandssituationen.

- Målmandssituationen er en kabale, der skal gå op i en større enhed, og den her uafklarethed omkring Jeppe Højbjerg ville vi have på plads, før vi kunne gøre mere. Nu har vi tre gode målmænd, som vi føler os sikre på, og planen er, at der ikke skal ske mere på målmandsposten, fortæller Jimmi Nagel Jacobsen.