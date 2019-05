Realistisk John Lammers: Vi spiller mod nedrykning næste år

- Jeg håber, vi kan slippe med få udskiftninger, vi skal helst ikke hente fem-seks nye spillere. Det er klart, at hvis vi sælger nogen, skal der andre ind på mindst samme niveau, og hvis vi eksempelvis sælger Lungi, kan det da godt være, at vi skal dækkes ind med både en midtbanespiller og en forsvarsspiller, fordi han kan spille begge positioner. Vi skal nok have en bredere trup, fordi vi skal spille i Europa, men hvis vi kan holde sammen på denne trup, skal vi kun have to nye spillere, vurderer John Lammers.

Træneren og sportschefen skal bruge de næste uger og måneder på at forme det EfB-hold, der efter sommerferien skal spille i Europa League og forsøge at holde niveau i superligaen.

- Han har gjort et fantastisk stykke arbejde, og med Markus Halsti og Joni Kauko hentede han to spillere, der passede perfekt til dette hold. Det er en stor del af forklaringen på, at det er gået så godt, som det er, mener John Lammers.

- Det er urealistisk at tro, at vi kan kopiere eller overgå det, vi har præsteret i denne sæson, og i en sæson, hvor der skal findes tre direkte nedrykkere, skal vi i første omgang spille mod nedrykning, siger John Lammers, der igen og igen har peget på sportschef Jimmi Nagel Jacobsen som en stor del af succesen.

- Vi har ramt det godt i de seneste to transfervinduer, selv om man jo godt sige, at det ikke lykkedes med Kristian Riis. Mit mål er, at vi skal ramme rigtigt med tre af fire spillere, og overordnet er målet, at vi skal være stærkere efter transfervinduet, end vi er nu, siger EfB's sportschef.

- Som han har spillet på det seneste, er han helt sikkert en spiller, vi gerne vil beholde, men lad os nu se. Det er vi ikke ene om at bestemme, siger Jimmi Nagel Jacobsen, der har høje forventninger til sig selv i det kommende transfervindue. Hans forgænger Ted van Leeuwen havde som hovedregel, at kunne man ramme rigtigt med 60 procent af de spillere, man henter, så havde man gjort det godt - Jimmi Nagel Jacobsen sigter højere.

- Vi vil jo gerne tiltrække rigtig gode spillere, og vi går nok også efter nogen på en højere hylde, end vi gjorde for et år siden. Det gør det selvfølgelig sværere. Omvendt er vi bare blevet en mere attraktiv adresse på grund af succesen, og det gør da, at flere spillere vil være interesserede i at komme til EfB, siger Jimmi Nagel Jacobsen.

Vi fandt balancen

Et af de pletskud, han allerede har stået for i sin korte tid i EfB, er anfører Markus Halsti, og han havde efter sejren over FC Midtjylland svært ved at forklare, hvordan i alverden en oprykker som EfB kan vinde bronzemedaljer.

- Det er svært lige efter en kamp, men en stor del af succesen skyldes helt sikkert, at vi har været gode til hele tiden at sætte os nye mål. Det er en ros til de unge spillere, der aldrig er blevet tilfredse. Jeg er sikker på, at mange af de unge har fået masser af sms'er efter, at vi kom i slutspillet, men de har været gode til at ville mere og kæmpe videre, siger Markus Halsti, der er svært imponeret over, hvordan holdet har ageret i det mesterskabsspil, der har indbragt EfB ikke færre end 18 point i 10 kampe.

- Vi fandt balancen mellem at holde vores struktur og spille frit. Jeg mener virkelig, at vi i spillere som Anyembe, Lungi og Mathias har nogle af de bedste boldspillere i superligaen, og det har de vist i selv de sværeste kampe. Det er imponerende, siger Markus Halsti, der trods mesterskaber i både Finland, Sverige og Danmark betegner bronzemedaljerne som noget af det allerstørste i karrieren.

- Det er helt deroppe sammen med mesterskaberne, og vi skal virkelig give os tid til at nyde det, for det er en stor præstation, en meget stor præstation. Og selv om jeg godt ved, at vi som udgangspunkt starter fra nul i den nye sæson, skal vi tage denne succes med os. Vi skal være ydmyge og erkende, at vi i første omgang skal undgå nedrykning, fordi den anden sæson altid er svær for en oprykker, men vi skal også være bevidste om, at vi har præsteret noget stort og bygge videre på det i den nye sæson, siger EfB's anfører.