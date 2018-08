Så er det ganske vist.

EfB har skrevet under med det største fodboldnavn nogen sinde i klubbens historie.

Rafael van der Vaart skal spille for EfB i resten af denne sæson.

Hollænderen sendte allerede i efteråret klare signaler om, at han havde lyst til at spille for EfB. Mest af alt naturligvis fordi hans kæreste, håndboldspilleren Estavana Polman, forlængede sin kontrakt med Team Esbjerg. Da van der Vaarts kontrakt så udløb i FC Midtjylland efter den forgangne sæson, begyndte han at træne med i EfB, og parterne begyndte så småt at snakke om mulighederne for en aftale.

Den faldt på plads fredag, lørdag eftermiddag blev van der Vaart præsenteret for klubbens sponsorer inden kampen mod Randers. Hvornår hollænderen kan debutere for EfB er endnu uvist, han har således ikke været på træningsbanen i denne uge på grund af en mindre forstrækning. Han spillede senest en halvleg for reserveholdet mod SønderjyskE for en god uges tid siden.

Vi følger op på historien senere på dagen...