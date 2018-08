Dreyer bliver EfB's største salg

Anders Dreyer er tæt på en aftale med Brighton. Selv om Brighton ikke er den rigeste klub i engelsk fodbold, bliver det formentlig det største salg i EfB's historie. Aftalen forventes at falde på plads mandag.

Ifølge avisens oplysninger når prisen på Anders Dreyer formentlig ikke helt derop, fordi han stadig er en udviklingsspiller i Premier League-sammenhæng, men grundbeløbet kunne lande på omkring et par millioner pund - omkring 17 millioner kroner. Dertil skal så formentlig lægges, at der vanker bonusser til EfB, hvis Dreyer når et vist antal kampe. Og der kan være andre finurligheder bygget ind i sådan en aftale.

Brightons billigste handel i dette transfervindue har været sydafrikaneren Percy Tau, der blev købt for 27 millioner af en sydafrikansk klub.

Brighton and Hove Albion har ifølge engelske medier i dette transfervindue to gange været oppe med den store pung og givet henholdsvis 169 millioner og 141 millioner kroner for iraneren Alireza Jahanbakhsh fra den hollandske klub AZ Alkmaar og for Yves Bissouma fra Mali, der kom fra Lille i Frankrig.

Det er ganske vist langt fra Englands rigeste klub, der byder ind på EfB's topscorer fra sidste sæson, men transfersummerne og lønningerne i engelsk fodbold er så skyhøje, at det her helt sikkert bliver en lukrativ handel for både klub og spiller.

Da falder Anders Dreyers skifte til den engelske Premier League-klub Brighton and Hove Albion formentlig på plads, og den aftale bliver efter al sandsynlighed den største i EfB's historie.

Mandag kan blive en meget indbringende dag for EfB.

Astronimisk ugeløn

Også for Anders Dreyer vil aftalen være yderst lukrativ.

Flere engelske hjemmesider giver nogenlunde enslydende bud på lønningerne i Brighton, og de spænder fra 45.000 til 10.000 om ugen - altså fra 376.000 kroner til 83.000 kroner. Gennemsnittet ligger på omtrent 30.000 pund, og hvis Anders Dreyer bare kommer i nærheden af det, vil han ramme en årsløn på over 10 millioner kroner - selv om hans løn i EfB ikke er et offentligt anliggende, er det nok ikke helt ved siden af at gætte, at den ikke er i nærheden af 10 millioner kroner.

Indtil videre er det meget, meget sparsomt med informationer om den forestående handel, der forventes at falde på plads i løbet af mandagen. Anders Dreyer rejste ifølge avisens oplysninger til England sammen med sin agent Søren Barslund - i øvrigt tidligere EfB-spiller - sidst på formiddagen søndag, og forude ventede forhandlinger om personlige forhold og et lægetjek, der i England ikke bare er noget, man kommer igennem ved at banke lidt på knæet og række tungen ud.

Dertil kommer så, at de to klubber heller ikke har forhandlet de sidste detaljer på plads, så selv om det synes sikkert, at handlen bliver til noget, er der altså nogle forhindringer endnu. Derfor er EfB-direktør Brian Knudsen da heller ikke videre meddelsom.

- Jeg kan bekræfte, at Anders Dreyer er rejst til England for at forhandle med en klub, men derudover har jeg ingen kommentarer. Vi forholder os først officielt til sagen, når der foreligger en underskrift fra alle parter, siger Brian Knudsen.

Det var søndag ikke muligt at få en kommentar fra Anders Dreyer eller agent Søren Barslund.