Giv landmænd reel klimahjælp, Kristian Jensen

Landbrug: Venstres næstformand Kristian Jensen taler i et debatindlæg her i avisen Danmark 21. maj for, at EU's landbrugsmidler i fremtiden i højere grad skal belønne landmænds indsatser for klimaet. Det er vi glade for og meget enige i.

Der er behov for et klimamæssigt tigerspring i alle landbrug, økologiske som konventionelle. Så det overrasker, at KJs indlæg lægger op til så små, og så få klimaskridt. Ligesom hans spark over skindebenet til de økologiske landmænd ift. klimaindsatsen overrasker. Det bliver ikke stort bedre af, at KJ lover landmænd en gulerod i form af en klimamærkning af fødevarer, som den danske detailhandel, Forbrugerrådet Tænk, Dansk Industri og en stribe andre aktører har afvist som for dyrt, langsomt og potentielt misvisende for forbrugerne.

Kristian Jensen skriver: "Desværre er der ikke sammenfald mellem økologisk produktion og klimavenlig produktion. Nogen vil endda sige tværtimod".

I landbruget er de fleste kommet videre end at pege fingre. Vi taler om fakta og omtaler klima som en fælles sag. Landbruget står samlet for en tredjedel af Danmarks klimaaftryk. Den udfordring deler vi alle. Det er ikke hjælpsomt for sammenholdet i landbruget eller for klimaindsatsen, at politikere sår splid. Alle ved, at både økologiske og konventionelle landbrug skal sænke klimapåvirkningen markant.

Og hvad siger fakta? Forskere konkluderer enstemmigt, at økologisk landbrug har en lavere udledning af klimagasser per hektar. Men når økologer ikke anvender pesticider og høje gødningsniveauer, er udbyttet i marken mindre. Derfor er klimapåvirkningen nogenlunde den samme per kilo færdig fødevare. Samtidigt påpeger forskere, at økologisk landbrug har godt fat i mange af de nødvendige klimaløsninger. Seges - landbrugets videnscenter - konkluderer fx, at "omlægning til økologisk drift giver mere græs og større kulstofopbygning i jorden" til gavn for klimaet.

Så selv om konventionelle landbrug arbejder med klimaløsninger, og selv om økologiske landbrug på ingen måde er i mål med klimaet, er økologi en del af løsningen. Økologer arbejder derudaf med klimahandlingsplaner, ligesom klimakrav til økologi fra i år hæves i Danmark. Økologisk Landsforening er også gået sammen med Landbrug & Fødevarer og regeringen i et partnerskab, der skal udvikle nye, effektive klimaløsninger.

Derfor kan det overraske, at KJ ønsker en ny niche-klimaordning for de få, når der er behov for at alle landmænds håndværk og handlekraft i klimaindsatsen. Det kræver at støtte til landmænds klimaindsatser bliver det centrale i hele EU's landbrugspolitik - ikke kun en lille ordning ved siden af. At landmænd får støtte til at lave klimaregnskaber med overblik over klimabelastningen på egen bedrift, og de mange handlinger, der kan reducere den. Ligesom landmanden selv vælger, hvilke klimahandlinger, der skal bruges til at holde klimabelastningen under et rimeligt loft. Klimahandling vil kunne understøttes af, at landmænd får økonomisk belønning via landbrugsstøtten.

At gøre klimahandling til en frivillig aktivitet for de få, er en misforstået omsorg, der siger, at klimakrav til landbruget undergraver landbrugets konkurrencedygtighed. Den tilgang strider mod Danish Crowns og Arlas tydelige mål og signaler om, at klimaomstilling tværtimod er en bydende nødvendighed, når danske landmænd skal konkurrere på verdensmarkedet. I det lys, virker en klimamærkning af fødevarer som en flugt fra reel klimapolitisk handling. De vigtigste huskepunkter hos forbrugerne - mindre spild, mindre kød, mere grønt, køb i sæson - kræver ingen mærkningsordning.

Vi har ikke brug for et klimamærke. Vi har behov for en klimapolitik, der kan mærkes. Og som kan omstille landbruget til fremtidens fødevaremarked.