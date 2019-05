Sanktioner: Da Blue Water Shipping gaflede en kontrakt til et trecifret millionbeløb på at fragte og oplagre 113.000 rør til den russiske gasledning Nord Stream 2, tog den esbjergensiske transportkoncern et vigtigt skridt ind på markedet for offshore-rørledninger.

Men samtidig sejlede Blue Water ud i et storpolitisk minefelt af forskellige rettede europæiske interesser og et opgør mellem russiske Putin og USA's præsident, Donald Trump.

Tirsdag blev den allerede komplicerede sag om den planlagte gasledning fra Rusland til Europa endnu mere problematisk. Ikke mindst for danske selskaber som Blue Water. Her varslede den amerikanske energiminister, Rick Perry, nemlig, at USA vil indføre sanktioner mod virksomheder, der arbejder for Nord Stream 2.

Blue Water er underleverandør for den tyske rørgigant Wasco, og det er uklart, om den esbjergensiske transportkoncern vil blive ramt direkte eller indirekte af amerikanske sanktioner. Under alle omstændighed oplyser Blue Water, at selskabet ikke har nogen kommentarer til udviklingen, og at man i forhold til pressen først vil forholde sig til situationen, når der sker noget konkret.

Kurt Skov, bestyrelsesformand og stifter af Blue Water Shipping, har tidligere udtalt, at han udmærket er klar over, at Nord Stream 2 er et kontroversielt projekt, men at firmaet ikke blander sig i politik.

- Nord Stream 2 er en mulighed for os for at gå ind i en opgave, vi har kapaciteten og ekspertisen til. Sanktioner forholder vi os til, hvis de bliver til noget, lød det fra Kurt Skov.