Thulesen Dahl fortryder: En fejl ikke at gå i regering - det gør vi næste gang

De sidste fire år har efterladt Dansk Folkepartis vælgere skuffede og forvirrede. Skuffede over at partiet ikke tog det ultimative ansvar på sig og gik i regering efter kanonvalget i 2015. Og forvirrede over, om DF overhovedet er et borgerligt parti efter den politiske flirt med Socialdemokratiet. Det fortæller Kristian Thulesen Dahl til avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding i et optaktsinterview til Dansk Folkepartis landsmøde i weekenden. Nu skal vælgerne igen overbevises om, at DF er borgerligt, og for fremtiden vil DF altid gå efter at komme i regering, hvis der er blåt flertal. Uanset partiets størrelse.