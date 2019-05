Dagbladet har været i kontakt med Lystbækgaard, som har modtaget svaret på DNA-testen og dermed bekræftelse på at ulve var på spil. Det har dog ikke været muligt at træffe fårehyrden.

Lammene var dræbt med et enkelt bid - enten i hovedet eller ned over brystet, fortalte Naturstyrelsens vildtkonsulent, Jens Henrik Jakobsen, efter angrebet.

Nyt ulvepar

Forskerne har konstateret, at et nyt ulvepar i år har etableret sig i området ved Stråsø Plantage, efter det par, som ynglede for to år siden, er forsvundet.

I øvrigt fremgår det af svaret fra Miljøstyrelsen, at der det første dokumenterede ulveangreb på husdyr i landet i år var på en kalv fundet 28. marts. Næste angreb var ved Storålam den 3. april, hvor 26 får blev dræbt eller måtte aflives. Dermed er alle dokumenterede angreb foregået i april måned og stort set alle i ulvezonen ved Ulfborg.

Fåreavlernes erfaring er, at indtil jagtsæsonen slutter i februar, lever ulvene fortrinsvis af rester fra vildt, der er brækket eller anskudte dyr.

Her i maj er både rådyr og krondyr begyndt at kælve - og med de nyfødte er der et nyt nemt bytte for ulvene - og færre angreb på får.