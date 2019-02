Banedanmark oplyser, at der stadig er risiko for, at aflysningen forlænges. Fredag formiddag bliver der meldt en ny prognose ud.

Vejle: Skaderne på broen hen over banelegemet ved Langelinie i Vejle lader indtil videre til at være så omfattende, at Banedanmark ser sig nødsaget til at lukket sporet i begge retninger frem til fredag klokken 12. Det betyder, at togdriften mellem Vejle og Aarhus er afbrudt.

Det oplyser pressemedarbejder ved Banedanmark Ebbe Josefsson.

- Det er store vandmængder og sandmængder, som er faldet ned på sporet, og vi kan endnu ikke komme til at undersøge skaderne på sporet og broen, siger pressemedarbejderen.

Før man kender skadernes omfang, kan Banedanmark heller ikke melde endegyldigt ud, hvornår togtrafikken kan blive genoptaget.

Fredag formiddag vil der komme en ny prognose.

Den aflyste togtrafik skyldes, at et fjernvarmerør på broen over Langelinie på Østerbrogade er blevet overgravet. Der fosser stadig varmt vand og damp ud af røret.

Indtil videre kører der togbusser mellem Fredericia Station og Aarhus Station.

Togene Fredericia-Vejle-Struer - via Jelling, Give og Brande - kører og stopper også i Børkop og Brejning.