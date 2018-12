Søren Gade advarer Løkke: Luk ikke regionsrådene

- Jeg vælger at tro, at folkevalgte aldrig bliver Venstres fjender. Det håber jeg da ikke. Personligt har jeg stor tiltro til, at de mennesker, der bliver valgt - uanset om det er socialdemokrater, venstrefolk eller andre - gør deres bedste, hvor de sidder. Og synes folk ikke, at de gør det godt nok, kan de vælge nogle andre næste gang. Det er sådan, det virker. Det er det smukke i et demokrati, siger Søren Gade.

- Siger du, at det ikke bør være venstrepolitik at nedlægge et folkevalgt element?

1. Den kommer lige om lidt Da Venstres sommergruppemøde var overstået 17. august, stillede statsminister Lars Løkke Rasmussen op på et pressemøde og annoncerede, at regeringen ville spille ud med en sundhedsreform kort tid efter. Her sagde han bl.a.: - Vi er åbne over for, at der kan ske noget med regionerne i kølvandet på det, vi gerne vil have til at ske: Nemlig et langt bedre sammenhængende nært sundhedsvæsen. Inden havde regeringspartnerne i Konservative og Liberal Alliance og støttepartiet Dansk Folkeparti meldt ud, at de alle vil arbejde for en nedlæggelse af regionerne. Analysen var, at Løkke spillede forsigtigt ud, så slagsbrødrene i LA og DF kunne finde fælles fodslag om at "presse" Venstre til at lukke regionerne. 2. Nu kommer den snart Til Folketingets åbning 2. oktober brugte Lars Løkke Rasmussen en væsentlig del af sin tale på at omtale en del af indholdet i den kommende sundhedsreform: At sundhedsvæsenet skulle gøres mere nært, at der var blevet gjort gode ting i f.eks. Nord- og Midtjylland, men at hele landet ikke fik glæde af de gode resultater. Meldingerne internt fra regeringspartierne var, at sundhedsudspillet ville blive lagt frem ret kort tid efter Folketingets åbning, og at der skulle forhandles i efteråret. Det skete bare ikke. 3. Hvor bliver den egentlig af? Da vi kom hen i november, lød meldingerne, at sundhedsudspillet ville komme omkring 1. december. Det skete heller ikke, og nu regner ingen med, at det bliver lagt frem på denne side af nytår. Eller at der vil blive egentlige forhandlinger på denne side af et folketingsvalg for den sags skyld.

- Jeg er helt sikker på, at vi kan spare nogle penge, hvis vi overlader sundhedsvæsenet til regneark og djøf'ere på Slotsholmen, men udfordringen er, at de ikke bor i de områder, de skal træffe beslutninger om. Der er altså politikere i Nord-, Midt- og Sønderjylland og på Fyn, som har et indtryk af, hvordan borgerne føler sig dækket ind. Politik handler nogle gange om at træffe beslutninger, der ikke nødvendigvis er de mest optimale økonomisk, men i stedet understøtter en udvikling i samfundet. Det kan godt ske, at borgerne er mere interesseret i en lidt dyrere løsning, hvis den for eksempel sikrer liv i landdistrikterne eller en bedre geografisk lægedækning, siger Søren Gade.

Det er ikke tilfældigt, at Søren Gade siger "det midtjyske Venstre" og ikke bare "Venstre". Fordi afstanden til København er en vigtig del af hans argument. Han kalder politisk udpegede bestyrelser, som administrativt ansvarlige for sygehuse, ambulancevæsen og lægedækning for "det ultimative skrækscenerie".

- Jeg kan kun gisne om hvorfor, men de partier har jo ikke rigtigt nogle regionspolitikere af betydning. Det kan hænge sammen. Jeg har bare en liberal grundholdning om, at beslutninger skal træffes tæt på borgerne. At det folkevalgte islæt er en kronjuvel, vi er nødt til at beholde. Det er måske min årelange baggrund i det midtjyske Venstre, der slår igennem, siger Søren Gade.

- Når der opstår problemer, skal jeg love for, at borgerne finder ud af, hvem der sidder i deres regionsråd. I Silkeborg, for eksempel, kæmper de med næb og kløer for deres sygehus, og så kan de altså godt finde deres politikeres mailadresser, siger Carsten Kissmeyer

- Nogle vil sige, at jeg taler mod lukning af regionsrådene, fordi jeg sidder i et, men det er ikke derfor - jeg er åben for enhver genial idé, der sikrer, at borgerne kan adressere deres nervøsitet og utryghed hos politikere tæt på, hvor de bor. I Venstres bagland har det ikke nogen stor klangbund, at vi skal nedlægge regionerne, siger han.

Boligordfører Carsten Kissmeyer er bange for, at hans parti med en sundhedsreform vil sætte det over styr, som det har opnået ved at stå bag to markante udflytningsrunder af statslige arbejdspladser.

Uklarhed om ansvaret

I et fælles debatindlæg på Altinget.dk skriver nuværende kirkeordfører og tidligere minister Carl Holst og socialordfører Martin Geertsen, at regeringens kommende sundhedsreform især vil have fokus på to mål: Bedre sammenhæng mellem praktiserende læger, sygehuse og kommuner og større ensartethed i behandlingen i hele landet.

Men de understreger, at der er to væsentlige udfordringer, som er i fare for at blive glemt: At der er risiko for at skabe et system med flere instanser og flere bureaukratiske led end i dag, og at der kan blive skabt uklarhed for borgerne om, hvor det politiske ansvar for sundhedsvæsnet skal placeres.

"Vi er ikke forlovet med regionsrådene. Men en nedlæggelse af regionsrådene bør efter vores mening ikke føre til en struktur, hvor det er endnu mere uklart for patienter, medarbejdere og medier, hvor det politiske ansvar for drift og udvikling af det danske sundhedsvæsen kan placeres. Vi skal nemlig ikke bilde hinanden ind, at vi i fremtidens sundhedsvæsen kommer til at slippe for lave prioriteringer. Og det siger vel næsten sig selv, at det skal være muligt at placere et politisk ansvar for de beslutninger," skriver de.

Ud over at være medlemmer af Folketinget for Venstre er Martin Geertsen politisk ordfører for Venstre i Region Hovedstaden, og Carl Holst er tidligere formand for Region Syddanmark.