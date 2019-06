Pengetanken bløder: Prins Joachim taber stort på gårdprojekt

Prins Joachim og en række godsejere har mere end svært ved at lave overskud på fødevareproduktion.

Fødevarevirksomheden De 5 Gaarde, som er ejet af Prins Joachim, familien Holch Povlsen, Schackenborg Fonden og lensgreve Bent Wedell, præsenterer for andet år i træk et underskud. Selskabets spritnye regnskab viser, at 2018 resulterede i et underskud på 788.777. Et resultat, ledelsen anser som utilfredsstillende. I 2017 lød underskuddet på 428.351 kroner. I 2016 præsenterede virksomheden et beskedent overskud på 70.923 kroner, der dengang var virksomhedens hidtil dårligste resiltat.

De 5 Gaarde er et produktionssamarbejde mellem fem gårde og slotte, som blandt andet sælger økologiske kyllinger, specialøl, og brød i flere af landets supermarkeder.