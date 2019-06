Gigantminus: Kæmpeunderskud hos stor fynsk maskin-koncern

En af Fyns allerstørste produktionsvirksomheder har meget store problemer med resultaterne. Underskuddet vokser, og ejeren har været nødt til at skyde flere penge ind for at holde koncernen med 1100 mand oven vande.

I 2017 slog koncernen bag Haarslev Industries på Nordfyn hul i kassen med et underskud på 136 millioner kroner, men sidste år overgik koncernen sig selv og lavede et enormt minus på 201 millioner kroner efter skat. Det fremgår af regnskabet for 2018, der netop er blevet offentliggjort.

Haarslev Industries producerer meget store fabriksanlæg - især til virksomheder, der forarbejder slagteri- og fiskeaffald.

- De seneste år har ikke været lette for os, og vi er nu under et stærkt pres for at få tingene til at fungere og vise resultater. Men det ser lyst ud nu, siger Han Defauwes, der er administrerende direktør for koncernen med næsten 1100 ansatte.