Elselskaber advarer: Din elbil kan få lyset på villavejen til at blinke

Elnettet er slet ikke klar til, at danskerne begynder at købe elbiler i stor stil. Uden massive investeringer er der fare for strømafbrydelser i Danmark.

Problemet er, at løsningen kræver grønt lys fra Folketinget, der regulerer økonomien i elselskabernes elnet. Og her mangler der klare svar.

Så alt tyder på, at vejen er banet for en kraftig elektrificering af bilparken over ganske få år, og det kræver handling fra elselskaberne.

Mette Frederiksen (S) har talt om, at der skal være 500.000 elbiler i Danmark i 2030, mens De Radikale har talt for det dobbelte.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) brugte sin åbningstale i Folketinget sidste efterår til at lufte en ambition om, at der i 2030 skal være en million grønne biler i Danmark.

- Det er en reel risiko. Det er sjovt at sige, for det er ikke en verden, som vi kender, siger Lars Bonderup Bjørn, der er direktør i Trekantområdets store energiselskab Ewii.

- Lige pludselig kommer elbilerne ned i en pris, der gør, at folk bare vil have dem. Det er ikke én forbruger, der skifter til elbil. Det er tusindvis af forbrugere. Jeg kører selv elbil, og den kører fantastisk. Det er en bil med god samvittighed, og jeg skifter aldrig tilbage igen, siger Lars Aagaard.

Prisen kan være noget lavere, 32 milliarder kroner, hvis forbrugerne accepterer at være mere fleksible med, hvornår de forbruger strøm. Så kan forbruget fordeles effektivt hen over døgnet.

Hans rapport peger på, at der frem mod 2030 skal investeres omkring 48 milliarder kroner i elnettet, hvis det skal være klar til at håndtere de mange elbiler, som politikerne håber på.

- Det siger sig selv, at det er ufedt at være elbilejer, hvis der ikke er strøm til elbilen. Vi skal huske, at forbindelsen mellem vores klimadrøm og virkeligheden er en elledning. I den ene ende skal der være vindmøller, og i den anden skal der være elbiler. Men der skal være noget, der forbinder dem, siger Lars Aagaard, direktør i Dansk Energi.

- Vi har virkelig brug for, at der bliver lagt en klokkeklar strategi, som ikke kun holder et valg ad gangen, siger Lars Bonderup Bjørn, topchef i Ewii. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

250 ladestandere om dagen

Med et eksplosivt salg af elbiler følger et tilsvarende behov for ladestandere, hvor elbilerne kan blive "tanket op". Ifølge Dansk Energi er der behov for at installere hele 250 ladestandere om dagen - året rundt - fra 2020 til 2030 for at tilfredsstille efterspørgslen i takt med, at en stor del af bilparken kommer til at køre på strøm.

På den helt korte bane ser han ingen problemer i at håndtere et øget salg af elbiler, fordi de bliver fordelt over hele landet. Men han tør ikke give et bud på, hvornår der opstår problemer. Der er store forskelle på kvaliteten af kablerne, der ofte stammer tilbage fra 1950'erne og 1960'erne, og man kan ikke på forhånd sige, hvor i landet elbilerne vil blive solgt.

- Men hvis vi har en forstadsvej med kulturradikale hippier, der alle sammen køber en elbil og lader dem op klokken 17, når de kommer hjem, så vil vi have et problem. Sandsynligheden for, at det bliver så koncentreret, er dog ikke så stor, siger Lars Aagaard.

En overbelastning af nettet risikerer dog at give blinkende lamper og strømafbrydelser, som vi ellers er forskånet for.

- Der sker det samme i elnettet, som hjemme i vores hus, hvis vi slutter en hel masse ting til en forlængerledning. Så bliver ledningen varm, og til sidst springer sikringen, siger Lars Aagaard.