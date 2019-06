Det bliver dyrere når børnene skal overtage firmaet: Linak raser mod rød aftale

Virksomheden omsætter for omkring fire milliarder kroner og har alene i hovedsædet i Guderup på Als over 1000 ansatte.

- Jeg sidder med en følelse af, at de er pisse ligeglade med sådan nogen som mig, der ellers giver valuta til landet. Det er ondskab og skidt for Danmark, siger Bent Jensen, direktør og ejer af Linak.

Der bliver ikke lagt fingre imellem, når den sønderjyske industrigigant Linak samt lokalvalgte folketingsmedlemmer fra blå blok fortæller om, hvad de mener om særligt ét punkt i rød bloks politiske aftale. Aftalen, der skal danne grundlag for det politiske samarbejde mellem en socialdemokratisk regering og støttepartierne Enhedslisten, SF og Radikale Venstre, lægger op til, at virksomheder igen skal betale mere i afgift, når de går i arv fra én generation til den næste.

Foruden Linak har Danfoss-formand Jørgen Mads Clausen flere gange været ude med riven efter arveafgiften og generationsskifteskatten. Han har ikke haft mulighed for at stille op til interview i forbindelse med denne artikel, men har tidligere sagt, at han ønsker afgiften afskaffet.

Han bakkes op af det nyvalgte folketingsmedlem i storkredsen Niels Flemming Hansen (K), der forudser, at den nye regerings planer kommer til at koste mange medarbejdere. Lige nu står 23.000 familieejede virksomheder ifølge erhvervsnetværket Vækst i Generationer over for et generationsskifte, hvilket vil påvirke 300.000 arbejdspladser.

- Det er en svinestreg. De røde partier ser Lego og Danfoss for sig, men i realiteten rammer det også den lille landmand. Det er virkelig groft, siger Henrik Dahl, der er genvalgt til Folketinget for Liberal Alliance i Sydjyllands Storkreds.

Som led i finanslovsaftalen for 2016 mellem den daværende V-regering, konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger - bedre kendt som generationsskifteskatten - sænket gradvist fra 15 procent til cirka 5 procent i 2020. Det vil en ny regeringen nu tilbagerulle.

Vigtig livsnerve

Bent Jensen peger på, at virksomheder i forbindelse med generationsskifte beskattes af virksomhedens markedsværdi, men at det beløb typisk svarer til meget mere, end virksomheden reelt råder over. Derfor bliver virksomheder ifølge ham ofte nødt til enten at låne pengene eller tage dem fra egenkapitalen for at få råd til at betale afgiften.

- Man udhuler virksomheders muligheder, så de ikke kan lave generationsskifte og i stedet sælger eller lukker. Så mister vi gode, familieejerede virksomheder, der tænker langsigtet, tænker på sine medarbejdere og på lokalområdet, siger han.

Arbejdsgiverforeningen Dansk Håndværk håber, at den nye regering får øjnene op for, at den er ved at spænde ben for en vigtig livsnerve i samfundet.

- De betaler deres skat, holder beskæftigelsen i lokalområderne oppe og sikrer stabile muligheder for de unge, der skal i lære. Men spænder man ben for, at de kan føres videre, når ejeren går på pension, mister man noget, som det tager mange år at genopbygge, skriver direktør Morten Frihagen i en pressemeddelelse.