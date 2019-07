DNA-test fastslår: Det var en ulv som dræbte stor kvie ved Råsted

- Jeg er da rigtig træt af, at den er blevet spist og dræbt af en ulv. Det er jo ikke meningen, at mine kalve skal bruges til det. Nu ved jeg ikke helt, hvad jeg skal gøre, siger Jacob Christensen, der lige nu har de syv kvier gående i en mere sikker indhegning ved gården.

Første ulveangreb på kvie

Ulveangrebet på den store kvie får ikke Miljøstyrelsen til at ændre noget i forhold til ulve og beskyttelse af husdyr.

- Det gør det ikke, for det er første gang, at vi har set et ulveangreb på så sort et dyr. Vi betragter det som et særtilfælde, fordi kvien sad fast i et vandhul på marken, så den ikke kunne undslippe ulven, siger Lasse Jensen, der er biolog i Miljøstyrelsen.

- Men vi holder øje med udviklingen, og hvis det skulle ske igen, må vi genoverveje situationen, siger Lasse Jensen.

I den nuværende forvaltningsplan er der kun mulighed for tilskud til ulvesikre hegn omkring får i den "ulvezone" omkring Stråsø Plantage, hvor et ulvepar har etableret sig og nu har hvalpe. Der gives ikke tilskud til ulvesikre hegn omkring kvæg.

- Vildtforvaltningsrådet og den tilhørende ulvegruppe arbejder lige nu på en revision af forvaltningsplanen for ulve. Og det vil kunne indgå i overvejelserne, om ulveangrebet på en kvie skal ændre noget, siger Lasse Jensen.