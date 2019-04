Carl Holst i ny bog: Venstre er dysfunktionelt og dybt splittet

Venstre har ondt i sjælen. Partiet lider under en dårlig kultur, hvor folk er onde ved hinanden og motivfortolker frem for at udvikle politik. Det står så galt til, at flere folketingsmedlemmer ligefrem håber på et valgnederlag, så partiet kan få ro til at finde sig selv. Det og meget mere skriver Carl Holst om i sin nye bog, som ifølge ham selv er et opråb født ud af kærlighed til Venstre. Avisen Danmarks Thomas Funding har talt med ham.

Det bliver dog ikke den del af historien, der kommer til at trække overskrifter. Symptomatisk for en problematisk mediedynamik vil Carl Holst måske mene. Ikke desto mindre bliver det, der vil tiltrække opmærksomhed den del af bogen, der handler om Venstres tilstand. Det står nemlig skidt til, mener Carl Holst.

I bogen fortæller han sin side af historien, og det er svært ikke at se det som et forsvarsskrift, der skal forsøge at reparere på Carl Holsts ramponerede eftermæle.

Bogen er todelt. En minutiøs gennemgang af hans "sager", som han selv kalder den række af beskyldninger om embedsmisbrug og ulovligheder, der ramte ham for omkring tre år siden, og som til sidst betød, at han måtte trække sig som forsvarsminister.

Men inden han forlader politik, har han et budskab, han gerne vil levere. Han har skrevet en bog, der udkommer mandag. "CARL" hedder den. Med undertitlen "Prisen for et liv i politik".

Skal Lars Løkke Rasmussen ikke begå statskup, tilsiger grundloven nemlig, at han skal udskrive det kommende folketingsvalg til afholdelse inden for de næste seks uger. Når det sker, er Carl Holst færdig som folkevalgt. Han genopstiller ikke.

Venstre: Carl Holst er snart fortid i dansk politik. Man kan se det på hans kontor. Den første flyttekasse er pakket ned, og lyngpotteplanten på reolen er halvdød. Det giver ikke rigtig mening at blive ved med at vande den.

Navn: Carl HolstAlder: 48 år Fødested: Rødding Forældre: Tidl. folketingsmedlem Peter Holst (V) og pædagog Sanne Holst Civilstand: Gift med Lone Holst. Sammen har de datteren Maja og sønnerne Mads og Magnus Uddannelse: Folkeskolelærer Politisk: Tidl. formand for Venstres Ungdom, amtsborgmester i Sønderjyllands Amt, formand for Region Syddanmark og forsvarsminister. Nuværende medlem af Folketinget

- Er du ude efter min røv eller hvad?

Den tidligere amtsborgmester, regionrådsformand og forsvarsminister indleder bogen med en anekdote, der for ham indkapsler Venstres problem.

Tilbage i maj 2016 havde han til Berlingske udtalt, at han mente, det var vigtigt, at skandalerne i Skat blev undersøgt til bunds. Det var bemærkelsesværdigt, fordi Venstre ellers indtil da havde afvist alle tanker om en kommissionsundersøgelse.

Kort tid efter avisen var udkommet, tikkede der på Carl Holsts telefon en sms ind fra landets finansminister, Kristian Jensen, der også er tidligere skatteminister.

"Hvad fanden har du sagt til Berlingske? Er du ude efter min røv eller hvad?", skrev Kristian Jensen ifølge bogen og fortsatte.

"Hvordan kunne du finde på at sige sådan noget uden at have drøftet det med mig? Du har ikke spurgt mig om noget vedr. Skat og forholdene der. Det sætter mig fuldstændig i skudlinjen på de angreb, som vi endelig var ved at få kæmpet ned", skrev finansministeren, der også er næstformand og kronprins i Venstre.

Ifølge Carl Holst, der selv var dybt involveret i at forhindre, at Kristian Jensen fik held til at vælte Lars Løkke Rasmussen i 2014, er sms-korrespondancen kun et eksempel blandt mange, der viser, at kulturen i Venstre har udviklet sig på en måde, hvor folk som udgangspunkt tror det værste om hinanden.

- Det var et udtryk for, at vi ikke lytter til hinanden. Der bliver motivtolket med det samme, fortæller han og beretter, at han oplevede, at partikollegaer i forbindelse med historien forsøgte at skyde ham motiver i skoene, når de talte med de politiske journalister på Christiansborg.

- De fik at vide, at det bare var, fordi Carl var efter Kristian, eller at det var udtryk for, at Carl ville have noget opmærksomhed efter sine sager. Der var ikke én, der forholdt sig til, at jeg mente det, jeg sagde.

- Men du foreslog jo noget, der kunne skade dit eget partis kronprins?

- En af dem, der har været skatteminister, er min gode ven Peter Christensen, så havde jeg jo også skadet ham. Nej. Jeg tror ikke på, at hverken er en blå eller rød skatteminister bevidst har forsøgt at ødelægge Skat. Jeg tror, de har fået et beslutningsgrundlag, der har vist sig ikke at være realiserbart, svarer Carl Holst.