Indland: Mandag eftermiddag klokken 16.38 måtte politiet rykke ud til Viborg Svømmehal.

Her havde man nemlig fået en anmeldelse om, at to mænd havde oralsex i saunaen i herreomklædningsrummet. Da politiet ankom til svømmehallen, mødte de kun den ene af de to mænd, en 33-årig mand, som blev sigtet for blufærdighedskrænkelse.

Politiet siger dog, at man via hjælp fra videoovervågning i indgangspartiet til svømmehallen har en god fornemmelse af, hvem den anden mand er. Politiet håber at finde denne mand, så også han kan blive sigtet.