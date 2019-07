Roskilde: Mine to tidligere koncerter med Bob Dylan på Roskilde Festival har været store skuffelser. Formodentlig fordi jeg ikke har været klar på flere timer med torturlignende forhold med Dylans raspende, vrængende stemme. Men tredje møde med His Bobness blev hvis ikke lykkens, så i hvert fald min klart bedste koncertoplevelse med legenden.

Især to elementer spiller en vital rolle i den overvejende positive oplevelse, og det er oplagt at lægge ud med vokalen. Bob Dylan har ikke fået en skønhedsoperation på stemmelæberne eller lært at holde en tone. Men for første gang hører jeg, hvad han synger live. Jeg skal ikke famle rundt og stå og Google undervejs for at afkode, hvilken sang han hakker sig igennem.

Allerede fra åbningsnummeret med den sigende titel "Things Have Changed" bliver jeg forbløffet over, hvor mange brudstykker af teksten jeg forstår.

Dylan har skrevet sangtekster af en kaliber, der har sikret ham en Nobelpris i litteratur, og til denne, min femte koncert med semiguden fra Duluth, tager han med mig på en rejse gennem sit hjemland, som jeg har drømt om at foretage i årtier.

På rejse med Gud og Abraham

Siddende bag et sort klaver agerer Dylan snakkesalig chauffør på tværs af Highway 61. Bob Dylan har spillet sangen ufattelige 1992 gange live siden koncertdebuten i 1968 på Fillmore West i San Francisco. Sangen har helt naturligt ændret karakter over fem årtier, men det ændrer ikke ved, at teksten med Gud, Abraham, Georgia Sam, Mack the Finger og Louie the King i hovedrollerne skaber associationer, der får ens hjerne til at arbejde på højtryk

Bob Dylan står og småhopper begejstret bag klaveret, og allerede efter et kvarter på Orange Scene har han smilet flere gange tilsammen end til de fire øvrige koncerter, jeg har hørt med ham. Det er klart medvirkende til at skabe et overvejende positivt indtryk og udgør dermed element nummer to.

Jeg smiler igen, mens de unge kuld af festivalgæster allerede efter få numre demonstrativt vender ryggen til scenen og begynder at snakke i små grupper. Vel og mærke i et af områderne relativt tæt på scenen, hvor man burde formode, at der er en vis respekt for manden og musikken.