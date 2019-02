Vognmands-gigant vil vælte bestyrelsen i magtfuld brancheorganisation

De store vognmandsforretninger er kommet i undertal i den vigtige brancheorganisation ITD's bestyrelse, og de internationale interesser bliver ikke varetaget godt nok. Det mener vognmanden H.P Therkelsen, der i et brev har opfordret de store medlemsforretninger til at skaffe så mange fuldmagter som muligt for at vinde indflydelse ved den kommende generalforsamling.

- Som alle er bekendt med, skete der ved generalforsamlingen i 2018 en større udskiftning i ITD's bestyrelse. Dette medførte, at de større medlemsforretninger kom i mindretal i bestyrelsen. Dette er desværre i det forgange år kommet til udtryk i det politiske arbejde, som ITD stod for, skriver de blandt andet i brevet, som JydskeVestkysten er i besiddelse af.

De to giver i brevet udtryk for, at de ikke mener, at ITD i løbet af det seneste år har varetaget de internationale forretningers interesser godt nok.

Sådan lyder beskeden i et brev fra vognmandsfirmaet H.P. Therkelsen, der har base i Padborg, til de øvrige store vognmandsforretninger, som er medlem af brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD.

Chikaneregler mod vognmænd

H.P Therkelsen opfordrer derfor i brevet de store vognmænd til at indsamle så mange fuldmagter som overhovedet muligt for at gøre deres indflydelse gældende ved generalforsamlingen. Ifølge ITD's vedtægter kan et medlem forsynet med en fuldmagt stemme for andre medlemmer. Ingen må dog råde over mere end fem fuldmagter.

- Der er mere end nogensinde før brug for en stærk og veldreven organisation, der som det primære tager de internationale forretningers interesse (...) vi henvender os derfor hermed til de store medlemsforretninger i ITD for at søge den fornødne opbakning til, at der bliver en mere harmonisk sammensætning i ITD's bestyrelse, skriver H.P Therkelsen endvidere i brevet.

Mogens Therkelsen mener, at både den danske regering og EU gør livet besværligt for transporterhvervet, og derfor er der ifølge ham brug for, at de store vognmænds interesser bliver varetaget i højere grad, end det er tilfældet nu.

- Der er en tendens for tiden til, at man prøver at lave forhindringer og til dels også chikaneregler mod det internationale transporterhverv, siger han.