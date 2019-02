Total beklager bøf: Sendte besked om bonus til forkerte oliefolk

Esbjerg: Forestil dig, at du modtager en lykønskningsmail fra din arbejdsgiver, der meddeler dig det glade budskab, at du lige om lidt modtager godt 11.000 kroner - måske ikke et monstrøst beløb, men alt luner som bekendt. Nogen tid senere finder du så ud af, at mailen ikke gælder lige præcis dig.

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig skuffelsen og ærgrelsen, og nu beklager det franske olieselskab Total, tidligere Maersk Oil, der var afsender, at mailen med det pågældende indhold er gået forkert til et par hundrede personer, der i en eller anden arbejdsmæssig henseende er tilknyttet Total, fortrinsvis indlejet personale til olieinstallationerne i Nordsøen, men dog ikke er berettiget til pengene.

Mailen, der er underskrevet af den administrerende direktør for Totals danske olie- og gasaktiviteter, Patrick Gilly, lød blandt andet:

"Den samlede bestyrelse har besluttet at give hver medarbejder i Total en ekstraordinær bonus på 11.200 kroner (svarende til 1.500 euro), som anerkendelse af koncernens fremragende resultater i 2018. For TEPDK er alle nuværende lokale medarbejdere - herunder dem på tidsbegrænsede kontrakter - berettigede til at modtage bonus'en. Den ekstraordinære bonus udbetales med din februar løn."