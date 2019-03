Danske Hempel, der producerer maling, skal betale en rekordstor bøde til danske og tyske myndigheder efter en sag om bestikkelse i koncernens datterselskaber i Tyskland og flere lande i Asien.

Fredag eftermiddag accepterede koncernen bøden ved Retten i Lyngby.

I alt skal Hempel af med 220 millioner kroner, fremgår det af selskabets regnskab.

Størstedelen af bøden skal betales i Danmark. Her skal SØIK, der nok bedst er kendt som Bagmandspolitiet, have 197,5 millioner kroner.

- Der er tale om den største bøde i SØIK's historie, siger chefanklager ved SØIK Per Fiig.

- Bødens størrelse afspejler kriminalitetens grovhed, idet bestikkelsen er foregået systematisk, forsætligt og gennem en længere årrække.

Ifølge Hempels regnskab kommer selskabet også til at betale til de tyske myndigheder i Kiel. Her har Hempel indgået et forlig, der betyder en bøde på tre millioner euro.

Selskabet har tidligere lagt penge til side i forventning om en bøde.

Bestikkelsen er ifølge SØIK foregået ved, at kunder systematisk har fået gaver, penge eller andre fordele for at vælge Hempels produkter og ydelser.

I alt er der tale om bestikkelse for 95 millioner kroner.

Ifølge Hempels direktør, Henrik Andersen, vil Hempel nu forsøge at genskabe tilliden til selskabet.

- Vi har ryddet op, og vi er videre, skriver han i årsregnskabet.

- Vi har investeret betydeligt internt og eksternt for at forhindre compliance-sager fremover og for at genskabe tilliden. Det er prisen, vi har måttet betale for at handle non-compliant.

Per Fiig oplyser, at Hempel har samarbejdet med myndighederne i opklaringen af sagen.

Blandt andet var det i 2017 selskabet selv, der meldte sig.

Ifølge Bagmandspolitiet efterforskes der stadig i sagen. Men med bøden er sagen mod selskabet Hempel afsluttet.