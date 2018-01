To-årig var ved at drukne i Lalandia: Badegæst og livredder handlede hurtigt

En knap to-årig dreng var søndag eftermiddag tæt på at miste livet under en badetur i Lalandia. Kun en hurtig og effektiv indsats fra badegæst og livredder gjorde, at han overlevede.

Billund: En badetur i Lalandia i Billund var søndag eftermiddag tæt på at ende fatalt for en familie fra Odense.

Familiens yngste - en dreng på knap to år - var nemlig ganske tæt på at miste livet, da han et kort øjeblik var forsvundet fra familiens opsyn. Drengen faldt i vandet, og han var ikke i stand til at holde sig over overfladen og var derfor ganske tæt på at drukne, før han blev hevet op af vandet.

En badegæst opdagede drengen og hev ham op af vandet, hvorefter en livredder kunne give førstehjælp.

- Barnet er livløs i første omgang, men grundet livredderens førstehjælp lykkes det at få liv i ham igen, fortæller fungerende vicepolitiinspektør, Mikkel Ross fra Sydøstjyllands Politi.