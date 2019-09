Svindler forsøgte at franarre Jyttes Nem-id: - Pengene var på vej til Polen, sagde han

Hvis man er blev narret

Hvis man har været udsat for svindel, skal man med det samme kontakte sin bank og politiet.



Har man først udleveret sit Nem-id eller andre koder frivilligt, står man juridisk dårlig.



Ifølge DR, der har interviewet Finans Danmark, bankernes interesseorganisation, kan man i sin aftale med banken have skrevet under på, at det er groft uagtsomt at udlevere sådanne oplysninger. Dermed har man ikke krav på at få beløbet refunderet. Men der er alligevel en række banker, der refunderer de stjålne beløb af egen vilje.