Skolelærer blev overfaldet af mor og fyret: Skuffet over kommunens håndtering

Else Marie Jørgensen blev i foråret 2018 overfaldet, mens hun passede sit arbejde på BillundSkolen. Overfaldet førte til et sygdomsforløb, som er den direkte årsag til, at Billund Kommune har valgt at varsle hende en fyring. Det frustrerer den erfarne skolelærer, som mener, at sygdomsforløbet til dels skyldes dårlig håndtering fra kommunen.

- Hun skælder ud og råber og truer mig på livet. To gange siger hun, at "jeg slår dig fandme ihjel", og det slutter med, at hun slår mig hårdt på kinden, så jeg fik et stort, rødt mærke, som var synligt i nogle dage. Så trampede hun ellers ud af døren igen, fortæller hun.

- Vi sidder alle ved vores computere, og pludselig går døren op med et brag, og en mor kommer gående mod mig. Det er mig, hun er vred på, fortæller Else Marie Jørgensen, der i omkring 10 minutter bliver udsat for ikke så få skældsord og det, der er værre.

Billund: Onsdag den 11. april 2018 blev en på mange måder skæbnesvanger dag for Else Marie Jørgensen. Den på det tidspunkt 56-årige lærer sad kort før klokken 14 i forberedelseslokalet på BillundSkolen, hvor hun, lige som en række kolleger, var i færd med at planlægge næste dags undervisning.

Banal konflikt

Den oprevede mor mente, at Else Marie Jørgensen havde udsat hendes datter for vold. Læreren måtte ganske vist have fysisk fat i pigen for at løse en konflikt, men alle beskyldninger om vold er hun efterfølgende blevet renset for.

Episoden fandt sted på legepladsen, hvor pigen var blevet uenig med to jævnaldrende drenge om, hvem der havde retten til en gynge.

- Jeg havde flere gange været henne og snakke med dem og opfordre dem til at løse det. Jeg sagde, at de burde deles om den, og jeg kom med forskellige forslag til, hvordan det kunne løses, fortæller Else Marie Jørgensen.

Da konflikten mellem børnene blev fysisk, fandt Else Marie Jørgensen det nødvendigt at tage fat i pigen og fysisk flytte hende fra konflikten.

- I 2. klasse er det en utrolig banal konflikt, men det blev til, at pigen både havde fået hjernerystelse, og at jeg havde udøvet vold mod hende, sukker Else Marie Jørgensen.