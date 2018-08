Nye skraldespande kan selv fortælle, når de skal tømmes

Billund Kommune: En skraldespand iført solceller, så den lyser op i nattelivet og lokker til at smide skrald i også ud på de små timer. En skraldespand iført teknologi, så man fra en computer på kommunen kan følge med i, hvornår den er helt fuld og dermed skal tømmes. En skraldespand, der indbyder til at skodde sine cigaretter på den og bagefter smide skoddet i affaldsspanden. Sådanne skraldespande er netop blevet testet blandt andet ved busstoppestedet ved Billund Centret og ved Lego House, og testperioden ser umiddelbart ud til at vise gode resultater, selvom der er ting, der stadig skal rettes til. Det er meldingen fra Mie Bolesen, parkformand i Park og Vej, Billund Kommune.

- I 14 dage har vi tømt indholdet af spandene og talt det hele op, og det ser lovende ud, siger Mie Bolesen, der i sit daglige arbejde oplever, at cigaretskod på gaden optager en stor del af medarbejdernes tid ligesom andet småaffald, der skal fjernes.

- Det tager fire år for et cigaretskod at gå til, og når det først er smidt, er det svært at få fat i igen og samle op, siger Mie Bolesen, der, selvom mange måske er holdt op med at ryge, oplever, at der fortsat er rigtig mange skod på gaden.