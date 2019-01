Nadd venter på wauw-øjeblikket: - Pludselig går det op for folk, hvad deres krop kan

Malaysiske Nadd Bustami, 40 år, er certificeret pilateslærer fra Kuala Lumpur og Paris og underviser nu små hold i sit studio i Billund. Øjeblikket, hvor folk oplever, hvad deres krop er i stand til, er guld værd for Nadd.

Billund: Pilates handler ikke om at tabe sig eller lave en masse om ved sig selv. Det er derimod en form for bevægelse, der kan hjælpe kroppen på vej og genoprette styrke og balance, en god kropsholdning og fleksibilitet. Og 40-årige Nadd Bustami fra Malaysia tager ikke let på sin undervisning - målet er ikke mange timer, mange klienter og mange penge, men at blive så dygtig som mulig til at undervise i det, der selv har gjort hendes krop så godt. Kan kroppen på måtten ikke klare ærterne første, anden eller tiende gang, så kan de forskellige øvelser modereres og udføres alligevel, og inden kunden overhovedet går på måtten, går Nadd Bustami i detaljer med kundens baggrund, mén, udfordringer og mål for træningen. Hun tager imod med asiatisk glæde og hjertelighed, energien er høj, og hun taler hurtigt. Og det er i lige netop det øjeblik, hvor det går op for folk, hvor meget deres krop er i stand til, der giver Nadd et kick.

Pilates Pilates er en træningsform, som Joseph Pilates udviklede. Han blev født i Tyskland men immigrerede siden til USA. Pilates er en blanding af yoga, gymnastik og dans og inddrager også elementer fra klassisk ballet. Læs mere om Nadd Bustami på Facebooksiden Love, Pilates.

Foto: Chresten Bergh Nadd Bustami forsøger hele tiden at blive en bedre underviser og udøver af pilates. Alting handler nemlig ikke altid kun om penge. Foto: Chresten Bergh

Pilates i garagen Hun og hendes familie har boet i Billund i godt et halvt år. De flyttede til byen efter at have boet i Vejle i halvandet år. Hendes franske mand arbejder ved Siemens, og deres syvårige søn går på den internationale skole. - Jeg kørte ham frem og tilbage hver dag og lejede et øverum her, så vi kunne lige så godt flytte, lyder det fra Nadd, der nu har indrettet garagen som pilateslokale med pilatesredskaber, måtter, bolde - alt, hvad der hører sig til. For Nadd er certificeret til både pilates på måtte og det man kalder pilates equipment, der indebærer, at man bruger forskellige redskaber i udøvelsen. - Jeg holder mig hele tiden opdateret. Jeg har lige været på kursus i Tyskland. Man kan altid lære nyt, og jeg træner selv, når jeg ikke har kunder, lyder det fra Nadd, der selv gik i gang med at dyrke pilates for syv år siden - efter hun havde fået sin søn. Hun havde problemer med ryggen. Tre år senere gik hun målrettet i gang med selv at uddanne sig. Den første lørdag i hver måned tilbyder Nadd folk at komme til en gratis prøvetime for at prøve pilates og eksperimentere med forskellige måder at bevæge kroppen på. - Mange tror, det er yoga, men hvor yogaen er mere langsom, er pilates mere dynamisk. Man bevæger sig i højere grad under øvelserne. Når folk spørger, hvad der er bedst, siger jeg altid, at man kan gøre begge dele, siger Nadd.

Meget at koordinere I begyndelsen havde hun kun internationale kunder. - Men så en dag kom der en dansk kvinde, og siden er der kommet flere og flere danskere, siger Nadd, der har små hold - 3-5 personer ad gangen, så der er personlig vejledning til alle. - Det er vigtigt, at øvelserne udføres korrekt. Der findes god smerte og dårlig smerte, og det er den gode, vi går efter, smiler Nadd, der ikke lover, at det er nemt. - Der er rigtig meget at tænke over: bevægelserne, vejrtrækningen, øvelsen - tiden her er tid til dig selv, og der er så meget at holde styr på, at man ikke når at blive distraheret af tanker, smiler Nadd, der glæder sig over at have fået skabt et rart sted i sin garage. - I begyndelsen var der ingen, der sagde noget til hinanden, men nu snakker alle sammen, og kommer der en ny til timen, så går folk helt automatisk hen og introducerer sig selv. Vi har et fællesskab, hvor man hører til med det samme, fortæller Nadd, der tager imod alle - både dem, der har problemer med ryg og knæ, og dem, der dyrker motion i forvejen. - Mange professionelle dyrker pilates, for kroppen bliver simpelthen bedre til at kunne udføre det, man beder dem om, siger Nadd, der aldrig mere har ondt i ryggen og dertil er blevet væsentligt stærkere.