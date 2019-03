Mindeord: Den medrivende latter er for evigt forstummet

Mikkel Ammitzböll har sendt følgende mindeord om sin lillebror, Rasmus Ammitzböll Jensen, født 12. oktober 1989, død 16. marts 2019:

Rasmus Ammitzböll Jensen, 30, døde på Rigshospitalet lørdag 16 marts. Mindehøjtidelighed blev afholdt tirsdag 26. marts i Sdr. Omme Kirke, og jeg vil benytte lejligheden for at takke alle, der deltog.

Rasmus blev uddannet lærer fra Nørre Nissum Seminarium og tog efterfølgende en kandidat i pædagogisk filosofi ved DPU. I 2015 blev Rasmus underviser på Grønland på SPS, det Socialpædagogiske Seminarium i Ilulissat.

Rasmus var et fantastisk menneske, en loyal og skattet ven, en dygtig værdsat kollega og et inspirerende, spændende og passioneret menneske. Det fik jeg vished for ved bisættelsen, og jeg er stolt af at kunne kalde Rasmus min bror.

Om Rasmus kan man sige, at han elskede debatten og engagerede sig i alt fra fagpolitik i Lærerstuderendes Landskreds, studiepolitik, lokale debatmøder og forelæsninger. Rasmus var en både belæst og vidende person og formåede på den mest underfundige måde ofte at vende tingene på hovedet, og i samtaler spørge ind, så man fik nye perspektiver og vinkler på ting, man allerede troede man vidste.

Måske derfor blev Rasmus en overgang blev udpeget som lægdommer. Et tillidshverv han var stolt af og tog meget alvorligt.

Rasmus har hele sin barndom boet i Sdr. Omme og holdt af det. Selv efter han var flyttet til Aarhus, senere København og slutteligt Ilulissat, kom han ofte tilbage til Sdr. Omme, til Jydefesten og Pubben for at nyde roen, stemningen og det gammelkendte.

Rasmus søgte ikke opmærksomheden, men blev ofte ubevidst festernes og begivenhedernes centrum, når han med sine gode historier og sin høje medrivende latter skabte en stemning, man som tilhører nød at være en del af. Og mens denne latter for evigt er forstummet, vil minderne stå så meget stærkere.

Jeg vil savne min lillebror Rasmus med hver fiber i min krop og skatte de stunder vi havde sammen.

Æret være hans minde.