Kongelige børn i Legolands nye forlystelse: - Det kildede rigtigt meget i maven

Legoland

Legoland slog for første gang dørene op den 7. juni 1968. Det var Lego-direktør Godtfred Kirk Christiansen, som fik idéen til at lave et sted, hvor folk kunne komme og se udstillede Lego-modeller.



Godtfred Kirk Christiansen gættede på, at parken det første år kunne tiltrække omkring 200.000 gæster. Det var et gæt, som fik mange til at grine af ham, men idéen viste sig at være bedre, end nogen - inkl. Godtfred Kirk Christiansen - havde forestillet sig. Det første år blev Legoland besøgt af 625.000 gæster.



I 2005 blev Legoland solgt til det amerikanske selskab Merlin Entertainments, og siden har de årlige besøgstal været en forretningshemmelighed. Det anslås dog, at Legoland i Billund årligt bliver besøgt af flere end 1,5 millioner mennesker.