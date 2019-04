Kommunen vil speede op for behandling af byggesager

Det er ikke godt nok, at det i gennemsnit tager 43 dage, før en borger får svar på en ansøgning om byggetilladelse. Derfor vil Billund Kommune bruge ressourcer på at få forkortet behandlingstiden.

Dansk Byggeri mener, at an ansøgning om byggetilladelse bør være færdigbehandlet i løbet af 14 dage.

- Så vi kan med sikkerhed sige, at mangelfulde ansøgninger ikke er årsagen til, at det i nogle kommuner kræver en del tålmodighed at få lov til at gå i gang med arbejdet, siger Michael Mathiesen, der er formand for Dansk Byggeri Sydjylland.

Billund Kommune: Det gælder om at have godt med tålmodighed, hvis man sender en ansøgning om en byggetilladelse til Billund Kommune. Ifølge en opgørelse fra Dansk Byggeri er Billund nemlig den kommune i Sydjylland, der er langsomst til at behandle ansøgninger om byggetilladelse.

Puklen skal væk

Hos Billund Kommune erkender formanden for teknik- og miljøudvalget, Per Nyhus (DF), at ventetiden for byggetilladelser er for lang.

- Vi har haft en medarbejder, der var sygemeldt, mens en anden var på barsel. Det lykkedes ikke at besætte stillingen med det samme, og derfor har der været en sagspukkel, siger Per Nyhus, der sammen med resten af teknik- og miljøudvalget har besluttet, at der skal afsættes ekstra midler til at få den store sagspukkel ned.

- Vi bliver nødt til at få den pukkel væk, hvis vi gerne vil sælge nogle billetter. Hvis der går for lang tid, fra man søger, til man får svar, kan det skræmme nogle mennesker væk, og vi kan heller ikke være bekendt over for de borgere, som bor her og gerne vil i gang med at bygge en carport eller en garage, at det skal tage så lang tid, siger han.