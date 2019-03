Politikere i Billund Kommune skal drøfte, om man er gået for vidt i sagen om 23-årige Kevin Juhl Pedersen fra Grindsted.

Billund Kommune: Er det en fair behandling, at kommunen kan overvåge kørsel, spisevaner, kontooverførsler og forbrug af streamingtjenester, som en del af arbejdet med at kontrollere for socialt bedrageri?

Det skal nu til drøftelse blandt politikerne i Billund Kommune.

Anledning er historien om 23-årige Kevin Juhl Pedersen fra Grindsted. Fagbladet 3F kunne i februar berette om, hvordan Kevin Juhl Pedersen har fået undersøgt kontoudtog fra de seneste 12 måneder på grund af mistanke om snyd med hans ressourceforløbsydelse, efter han i 2017 blev invalideret på grund af et alvorligt piskesmæld.

Kontrolmyndigheden satte blandt andet spørgsmålstegn ved hans brug af streamingtjenester som Netflix, Viaplay og iTunes.

Både Kevin Juhl Pedersen og hans fagforening 3F gjorde indsigelser over for kommunen, som valgte at afslutte Kevin Juhl Pedersens kontrolsag i december 2018.