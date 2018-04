Idrætsforsker om Billunds talentprojekt: - Det er fremsynet

Idrætsforsker følger med i, hvordan Billunds talentudviklingsprojekt forløber. Hun mener, det er fremsynet at satse på bredden frem for at udvælge nogle få.

Billund Kommune: Alle med lyst til at give den en skalle, skal have mulighed for at være med i Billund Kommunes nye talentudviklingsprojekt. Her har man ikke på forhånd lagt sig fast på, at deltagerne skal kunne noget bestemt eller allerede fra starten være lysende talenter.

Det er et fremsynet og godt perspektiv, lyder det Louise Kamuk Storm, der forsker i talentmiljøer og er assisterende professor ved Syddansk Universitets Institut for idræt og biomekanik i Odense. Hun følger interesseret med i, hvad der sker i Billund.

- Mange steder har der været en tendens til, at man har valgt nogen ud og arbejdet med dem. Men al forskning viser, at vi ikke på forhånd kan vide, hvem der bliver gode. Derfor er det interessant, at man i Billund vælger en model, hvor de unge kan melde sig til, siger hun.

Hun mener derfor, at Billunds projektets fokus på at skabe et godt miljø, hvor eventuelle talenter kan udvikle sig, er rigtig godt set.

- Det er i mine øjne fornuftigt at have fokus på miljøet frem for på udvælgelsen af nogle få, siger hun.