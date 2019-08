En 26-årig lollik kom tirsdag slemt til skade under sit arbejde på byggepladsen i centrum af Billund. Manden blev med helikopter fløjet til Skejby Sygehus, hvor han nu er uden for livsfare.

Billund: En medarbejder i det store byggeprojekt i Billunds centrum blev tirsdag udsat for en grim arbejdsulykke, da han faldt hele otte meter ned og landede på et betongulv.

Uheldet skete tirsdag formiddag omkring klokken 10.30, hvor medarbejderen, som er en 26-årig mand, der kommer fra Maribo på Lolland, ved et uheld faldt igennem et hul.

- Han er i gang med at isætte noget armeringsjern på et nybyggeri. Der er nogle huller, som er dækket af med plader, og her skal der isættes noget jern. Han falder igennem et af disse huller og igennem hullet på næste dæk, inden han rammer det nederste betondæk, fortæller Brian Kristiansen, der er politikommissær hos Sydøstjyllands Politi.