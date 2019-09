Forlystelsespark vil have lov til mere støj

Dobbelt så stor som Legoland

Det var vilde planer, som Herning-firmaet Gram & Jeppesen Group fremlagde for et år siden: Firmaet vil bygge en forlystelsespark på 300.000 kvadratmeter - hvilket vil være det dobbelte af Legoland. Den skal være placeret på Østerbyvej ved Billund og stå klar til turistsæsonen 2022.



De vilde planer indeholder desuden et 53 meter højt hotel på mellem 15 og 18 etager indeholdende cirka 915 værelser samt et parkeringshus i seks-otte etager med plads til 5000 biler.



Siden er tiden gået med at få en lokalplan på plads, men selvom Peder Jeppesen, medindehaver af Gram & Jeppesen Group, allerede for et år siden garanterede over for avisen, at finansieringen på 10 milliarder kroner er på plads, er der efter alt at dømme meget lang vej til, at den røde snor kan klippes.