Ejer efter indbrud på indbrud hos designforretning: - Straffen er ikke hård nok

Tyvene, som natten til onsdag var på besøg hos Bo Design i Billund, smadrede for flere hundrede tusinde kroner. De fik møbler for flere hundrede tusinde kroner med sig, men de blev hurtigt anholdt.

Sammen med sin hustru Mette driver han forretningen Bo Design på Montanavej i Billund, og natten til onsdag havde han igen besøg af indbrudstyve. Det er langt fra første gang, der har været indbrud i møbelforretningen. Faktisk er det 13. eller 14. gang - Svend Pedersen kan ikke engang helt huske det - at ubudne gæster er kommet uden for åbningstiden i de 11 år, Bo Design har ligget på Montanavej.

Allerede tidligt onsdag morgen kunne politiet anholde to mænd og sigte dem for indbruddet hos Bo Design. Der er tale om to mænd på henholdsvis 32 og 42 år, som blev anholdt på en adresse i Esbjerg. De blev onsdag stillet for en dommer i et grundlovsforhør i Retten i Kolding, hvor de er blevet varetægtsfængslet i 14 dage. Politiet er stadig på udkig efter en tredje person, som mistænkes for at have været med til tyveriet.

En del lamper er blevet smadret undervejs, og meget tyder på, at lamperne har mistet deres værdi i samme øjeblik, som de har forladt forretningen. Det er nemlig gået så voldsomt for sig, at de formentlig har fået en del skader.

Ifølge Svend Pedersen er der smadret for omkring 200.000 kroner, mens tyvene fik tyvekoster med sig for cirka 120.000 kroner. Tyvene gik meget målrettet efter en stol af mærket Wegner Ox Chair, og desuden har de stjålet en masse ph-lamper.

Tyvene forsøgte først at smadre et af de store facadevinduer til butikken, inden de måtte give op og i stedet kørte de en bil gennem et andet vindue, hvorefter de begyndte at tage for sig.

Vidner så nemlig tyvene flygte fra stedet og kunne fortælle politiet om bilens registreringsnummer. Derfor kunne politiet på en adresse i Esbjerg anholde to mænd på henholdsvis 32 og 42 år og sigte dem for indbruddet.

De to tyve fik den ønskede Wegner Ox Chair med sig, men det var ikke længe, de nåede at være ejere af den dyre stol, som i forretningen koster 65.000 kroner.

- Man bliver lidt deprimeret af det. En ting er, at der ryger et vindue i døren, og der bliver taget et par ting, men når der bliver ødelagt så meget, som der er her, er det altså ikke sjovt, tilføjer han.

- Det er træls. Jeg bruger så lang tid på at få det til at se ordentligt ud, og så kommer de bare her og ødelægger det hele, siger Svend Pedersen.

Kan altid komme ind

Glasset til de store facadevinduer er ikke til uden videre at baldre, og desuden er de alle sammen videoovervåget. Svend Pedersen kan vælge at øge sin sikkerhed ved at sætte et hegn op foran vinduerne, men det er ikke noget, som han aktuelt går med planer om. Han tror nemlig ikke, at det er et hegn, som vil holde tyvene væk.

- De kan altid komme ind, hvis de vil. Jo mere jeg sætter op, jo mere smadrer de bare. Vi har røgkanoner herinde, og vi har kameraer, der er koblet op til Lego Security, siger han.

Butiksejeren må altså endnu engang i gang med at rydde op. Han er godt træt af det, og han ser gerne, at det bliver sidste gang. Det kan eksempelvis ske ved at give tyvene - især ham, som også var med til det seneste indbrud - en så hård straf, at han bliver afskrækket fra at komme igen.

- Hvis man havde lavet underslæb i en virksomhed for det samme beløb, som de har smadret for her, ville man få flere år i spjældet. Men her sker der ikke noget særligt, siger Svend Pedersen.