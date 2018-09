Danmarks største sportsgren: Hvad er glæden ved at spille fodbold?

Grindsted: 326.538 personer var i 2017 meldt ind i en fodboldklub under DBU. Det svarer til, at 5,7 procent af Danmarks befolkning spiller fodbold.

Hvorfor er interessen for fodbold så stor? Det satte erhvervspraktikant Alexander Andrup Kristensen sig for at undersøge. Han besøgte derfor Vestre Skole i Grindsted, hvor han snakkede med fire drenge, der nyder at spille fodbold i frikvarteret. De fire drenge har samlet set spillet fodbold i næsten 25 år.

Hvorfor begyndte I at spille fodbold?

- De andre i børnehaven begyndte at spille fodbold, og så begyndte jeg også at spille med nogle gode venner. Det giver et stærkt fællesskab, fortæller Sebastian Gier, 12 år, fra 7.a.

- Jeg så en kamp i tv, og det så spændende ud. Så jeg begyndte også at spille fodbold. Det var Real Madrid, der spillede i tv-kampen, og det er også mit yndlinghold, lyder det fra Sebastian Risager, 13 år, 7.a.