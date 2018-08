Chauffør mistede livet, da han fik fjernvarmerør ned over sig

Billund: Onsdag morgen har en chauffør mistet livet ved en arbejdsulykke ved Billund Fjernvarmeværk på Højmarksvej.

Ulykken skete, da to chauffører var ved at læsse nogle fjernvarmerør af en lastbil. Af en eller anden grund begyndte de tunge rør at trille ud over siden på lastbilen og ned over chaufføren.

Der er tale om en 50-årig mand fra Middelfart.

Trods indsats fra både akutlægehelikopter, lægebil fra Kolding, ambulance og indsatsleder fra Trekant Brand lykkedes det ikke at redde den 50-årige.

Arbejdstilsynet er underrettet og skal nu undersøge ulykken nærmere. Politiet var onsdag formiddag i færd med at underrette de pårørende.