Billund-flyselskabet Sun-Air leverer overskud for 41. år i træk

Sun-Air of Scandinavia A/S har hævet både omsætningen og overskuddet i det seneste år.

Billund: Det Billund-baseret flyselskab Sun-Air of Scandinavia A/S kom ud af seneste regnskabsår med et overskud på 5,2 millioner efter skat.

Stiftet i 1978 af Niels Sundberg. Familien ejer stadig virksomheden i dag. De tre første bogstaver i hans efternavn udgør også en del af navnet Sun-Air. Beskæftiger sig med ruteflyvning som franchisepartner for British Airways, og flyver firma- og forretningsflyvning under brandet JoinJet. Har desuden værkstedafdeling og ambulanceflyning. Har cirka 230 ansatte. De sidder primært i Billund, hvor man netop har fået nyt domicil, så man nu har 1000 kvadratmeter kontorfaciliteter plus flere tusinde kvadratmeter i hangarer. Desuden er der medarbejdere i Thisted, Sindal, Aarhus, Augsburg & Friedrichshafen i Tyskland samt Orlando i USA.Stifter Niels Sundberg overlod i 2017 direktørsædet til sønnen Kristoffer Sundberg.

Sun-Air of Scandinavia A/S

Flyselskabet har to ambulancefly. Det område kommer til at fylde mere i det kommende år, og derfor får ambulanceflyning sit eget brand under Sun-Air. Arkivfoto: Martin Ravn

Ambulancefly vil fylde mere

Selskabet har desuden en afdeling med to ambulancefly. Det kommer til at fylde mere i det kommende år, spår direktøren.

- Det er et markedet, som har vækstet voldsomt for os, og som vi kan se, at der er et skaleringspotentiale i både her i Europa, men også over tid andre steder i verden, siger Kristoffer Sundberg.

Skal I have flere end de to fly?

- Det er ikke afgjort endnu. Vi har en overkapacitet på de to fly, men der er vækstmuligheder.