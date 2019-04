For andet år i træk har Billund Lufthavn vundet prisen som den regionale lufthavn, der er bedst inden for ruteudvikling. Arkivfoto

For andet år i træk løb Billund Lufthavn med prisen som den regionale lufthavn, der gør det allerbedst inden for ruteudvikling.

Billund: Billund Lufthavn er Europas bedste regionale lufthavn, når det kommer til ruteudvikling. Tirsdag aften modtog Billund Lufthavn den eftertragtede ruteudviklingspris Routes Marketing Award, som kan vindes af alle lufthavne med færre end fire millioner passagerer. Billund Lufthavn vandt for andet år i træk prisen, der kom i hus efter hård konkurrence med lufthavne i Moldova, Kroatien, Grækenland og Belgien. - Det er et kæmpe skulderklap og en bekræftelse på, at vi skal fortsætte med at gøre det, som vi gør. For vi gør det rigtige. Der er ingen grund til at lave en masse om. Vi skal bare fortsætte, siger Jesper Klausholm, der er marketingchef hos Billund Lufthavn.

Om prisen Prisen hedder Routes Europe Marketing Award.Repræsentanter fra flyselskaberne vurderer de udvalgte lufthavne og vælger en vinder samt to, der får titlen Highly Commended.



Billund Lufthavn er hædret i kategorien for lufthavne med færre end 4 millioner passagerer om året.

Har gjort sig godt bemærket Billund Lufthavn har i løbet af de seneste år præsenteret en række nye ruter; blandt andet er det nu muligt at flyve til Dublin, Edinburgh, Prag, Krakow, Kiev og Wien. - Vi har gjort os bemærket over for flyselskaberne i Europa. De har lagt mærke til det, vi gør, og de synes, at vi er dem, der gør det bedst i Europa i forhold til ruteudvikling og samarbejde med flyselskaberne. Det er vi meget beærede over, siger Jesper Klausholm. Han er især tilfreds med prisen, fordi det ikke alene er et udtryk for, hvor mange nye ruter, der er kommet fra Billund Lufthavn. Det er i endnu højere grad rugbrødsarbejdet, som går forud, der danner grundlaget for succesen. - Det er faktisk det foregående arbejde, man bliver bedømt på. Det handler om forholdet til flyselskaberne og det partnerskab, der er. Vi giver dem de ting og oplysninger, de har brug for, og det gør så i sidste ende, at vi får de nye ruter, siger han.

Håber at fortsætte succesen Billund Lufthavn har de seneste år oplevet massiv vækst og rundede sidste år 3,5 millioner passagerer. Marketingchefen krydser fingre for, at succesen kan fortsætte. - Det håber jeg, at vi kan, for vi har en meget ambitiøs strategi og en målsætning om, at vi over de kommende fire år skal åbne 20 nye ruter, siger Jesper Klausholm.