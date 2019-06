Bestyrelsen står fast: Byrådsmedlem er smidt ud af Venstre

Onsdag aften besluttede bestyrelsen for Venstre i Billund Kommune at ekskludere byrådsmedlem Lars Hansen.

Billund Kommune: Bestyrelsen i Venstres kommuneforening har på et møde onsdag aften besluttet at ekskludere Lars Hansen fra Venstre. Lars Hansen var indkaldt til mødet for at begrunde sit fortsatte medlemskab af Venstre.

- Han kunne ikke overbevise os om, at han fortsat skal være medlem af Venstre, og så måtte vi tage det skridt. Det er et meget stort skridt, og det er trist og ærgerligt, at det er kommet dertil, men vi har ikke tillid til Lars længere, siger formand Ivar Nørlund.

I en pressemeddelelse fra Venstre pointeres det, at det er en enig bestyrelse, der har truffet beslutningen om eksklusionen af hensyn til det fortsatte samarbejde. Bestyrelsen understreger også, at ekskluderingen ikke alene sker på baggrund af en enkelt sag, men på grund af "gentagne tillidsbrud gennem årene som byrådsmedlem for Venstre".