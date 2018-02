Bernhard Mortensens gård til salg for 185 mio. kroner.

Grindsted: Konkursramte Berhard Mortensens store gård på Lundhedevej uden for Grindsted er sat til salg.

Pris: 185 mio. kroner.

Det er Den Jyske Sparekasse, som nu vil af med den 925 hektar store bedrift.

- Vi satte den tidligere ejer ud for cirka et år siden, og vi fik en ny ledelse ind til at tilpasse virksomheden. De har lavet et fantastisk godt stykke arbejde, så der nu er der tale om en veltrimmet ejendom, og så skal vi ikke mere. Vores metier er jo ikke at drive landbrug. Det er at drive pengeinstitut, og derfor skal vi have ejendommen solgt, siger direktør i Den Jyske Sparekasse Torben Jørgensen.

Hans håb er, at ejendommen kan sælges i løbet af seks måneder.

- Det er svært, for udbuddet af bedrifter er stort, men vi er fortrøstningsfulde, siger han.

Billeder fra gården kan ses her på ejendomsmæglerens hjemmeside.