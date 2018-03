Bedste resultat nogensinde: Billund Lufthavn har overskud på 63,3 mio. kroner

- Nye destinationer, helårsruter og god belægning på flyene har tilsammen bidraget til en passagervækst på 283.000 rejsende. Og det interessante er, at det er i de traditionelt laveste måneder, at væksten er størst. November til februar har historisk set været lidt stille i lufthavnen, men den tid er ovre. Vi ser nu mere end 200.000 passagerer i alle måneder, mange måneder mere end 300.000, og det gør naturligvis lufthavnen særdeles robust, lyder det fra Kjeld Zacho Jørgensen.

- Stigningen i passagertallet er 9,2 procent i et år, hvor de fleste andre større lufthavne i Danmark kun havde marginal fremgang eller ligefrem tilbagegang, så det har været et år, hvor vi i Billund har taget markedsandele, siger adm. direktør Kjeld Zacho Jørgensen i en pressemeddelelse.

Billund: Med et overskud på 63,3 mio. kroner i 2017 har Billund Lufthavn A/S landet det bedste resultat i sin 53-årige historie. Næsten 3,4 mio. passagerer og 72.000 tons luftfragt har lagt grunden til det gode økonomiske resultat.

- Vi har gennem de seneste otte år oplevet passagervækst og positive økonomiske resultater som en følge af en ambitiøs og målrettet indsats for at udvikle den internationale tilgængelighed i det jysk-fynske område. I løbet af de seneste ti år har vi øget passagertallet med 50 procent, og vi ser ingen grund til, at det ikke skulle kunne fortsætte i de kommende år, siger han og har stor ros til personale og ledelse.

International lufthavn

- Betydningen af en international lufthavn i det jysk-fynske kan næppe overvurderes, da den internationale tilgængelighed både skaber let og direkte adgang til markeder og samtidig skærper virksomhedernes konkurrenceevne - begge dele er med til at give et substantielt bidrag til den regionale samfundsøkonomi, fastslår Kjeld Zacho Jørgensen, som lover, at der i 2018 vil der være flere nyheder, som vil lægge grunden til vækst for niende år i træk.