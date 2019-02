59-årig omkommet i arbejdsulykke

Nollund: Onsdag eftermiddag omkom en 59-årig mand i en arbejdsulykke på Nollundsvej lidt uden for Grindsted, oplyser Jørn Bystrup, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi. Den 59-årige blev fundet i en lade og var blevet klemt af en kartoffeloptager, man bruger til at at høste kartofler med.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 17.55 og kort efter blev han erklæret død af redningspersonalet, der var ankommet til stedet.

- Vi har underrettet arbejdstilsynet, der skal undersøge det tekniske, og hvordan ulykken er sket, siger Jørn Bystrup.