150.000 dåseringe fra Gaarden bliver til benproteser i Asien

Kirsten Egelund Andersen startede projektet i Danmark i 2002 efter et besøg i Thailand, hvor hun blev opmærksom på, at de samlede dåseringe ind - og de brugte dem til et godt formål som skruer og bolte og andre dele til kunstige ben- og armproteser.I Asien og specielt Thailand har fattige i stor grad problemer med miner, sukkersyge og slangebid, hvilket gør at mange bliver benamputeret og derved ikke kan arbejde og- eller forsørge familien. Gennem projektet kan de ramte få en gratis benprotese. Det er kun ringen fra dåserne, som kan bruges. Den er nemlig af en særlig legering i modsætning til resten af en dåse.

Børnene var med

Det var en ansat på Gaarden, Ditte Knudsen, som kom med ideen, og den var børnene hurtigt med på.

Især 16-årige Rasmus Mahler fra Billund har hen over sommeren lagt et stort stykke arbejde i at samle dåseringene ind. Han har således stået for at samle 18,6 kilo ind. Det besluttede han sig for at gøre, da han fandt ud af, hvad dåseringene går til.

- Jeg har selv gået med skinner på benet tidligere, så jeg har selv været igennem det, fortæller Rasmus Mahler.

Han har derfor skrevet rundt til hele familien, venner og bekendte for at få dem til at lægge dåseringene til side, eller i det mindste gemme dåserne, så Rasmus selv kunne pille dem af. Den største pose dåseringe fik han fra en loge på Sjælland, som nogle familievenner var med i.

- Det kræver et godt netværk, for det vil nok være svært at drikke så meget selv, siger Rasmus Mahler med et grin.

- Det viser, at det betaler sig. Det er vigtig at hjælpe andre, for det giver noget godt igen, tilføjer han.